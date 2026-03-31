Proti drogam jutri na odrskih deskah

V gledališču Bobbio - La Contrada (Ul. Ghirlandaio 12) bo jutri ob 11. uri predstava Stupefatto – avevo 14 anni, la droga molti più di me (po avtobiografski pripovedi Enrica Comija), ki je namenjena predvsem mladim med 13. do 17. letom starosti. Vstop je prost.

Na odru bo zaživela resnična zgodba, v kateri bo glavno vlogo odigral Fabrizio De Giovanni. Predstavo si je v zadnjih letih ogledalo več sto srednjih in višjih šol po Italiji, to pomeni preko 150 tisoč učencev. Cilj je mladim predstaviti težave, ki so povezane z zlorabo nedovoljenih snovi, da bi lahko razvili večjo kritično razmišljanje in okrepili sposobnost samostojnega in zavestnega odločanja – da bi se izognili uporabi droge. Oder, gledališka orodja in igralske izkušnje so se izkazali za učinkovite pri doseganju tega cilja, nekakšen preventivni ukrep v boju proti žal razširjenemu družbenemu problemu med mladimi.

Predstavo je uresničila ANLA FVG v sodelovanju z Občino Trst ter s podporo Fundacije CRTrieste in stalnega gledališča La Contrada, na oder pa jo postavlja milanska gledališka skupina Itineraria teatro, ki se že 25 let na odru loteva aktualnih in družbenih tem.