Gasilci iz vode rešili premraženo brejo srno

Gasilci iz Gorice so včeraj okrog 17. ure posredovali v Gradišču, od koder so jih obvestili, da so ob pokrajinski cesti št. 4 v obcestnem kanalu, polnem vode, opazili srno v težavah. Na mestu so ugotovili, da je žival obtičala v vodi blizu mostu premražena in da se ne uspe sama rešiti po strmih bregovih. Oblekli so zaščitno opremo za posredovanje v vodi in postavili lestev ter dosegli žival. S posebnim lovilnim lasom so jo uspeli rešiti in potegniti na varno. Ugotovili so, da gre za srno, ki bo kmalu imela mladiče. Žival, ki se ni poškodovala, se je po posredovanju gasilcev naglo oddaljila in se vrnila v naravo.