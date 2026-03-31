Velikonočni vozni red avtobusov

Mestni prevoznik Trieste Trasporti obvešča, da bo v velikonočnem času, točneje v četrtek, petek in ponedeljek, na Tržaškem veljal praznični oz. sobotni vozni red. Le avtobus številka 23 bo sledil rednemu voznemu redu. V omenjenih dneh ne bodo vozili avtobusi št. 55, 56, 57 in 58. Od srede, 8. aprila, dalje bo ponovno veljal zimski vozni red.

Po daljšem času bodo avtobusi št. 25, 26,in 26/ ponovno vozili po svoji progi. Prav tako bosta svojo redno pot vozila dnevni avtobus številka 29 in večerni avtobus B. Ulica d’Alviano, v katero zavijeta iz Drevoreda Campi Elisi, je bila namreč zaradi del v smeri proti Škednju zaprta za promet. Dvosmerno vožnjo je podjetje AcegasApsAmga, ki dela izvaja, sicer vzpostavilo le začasno. Kmalu bodo nadaljevali s sanacijo območja, na katerem so januarja opazili okvaro v kanalizaciji, enajst metrov pod cestno površjem, kjer že dva meseca popravljajo cevovod. Zahtevna dela se niso zaključila, a v domeni s traško občino in lokalno policijo bodo z začasno prometno ureditvijo, ki bo veljala do 10. junija, omogočili dvosmerno vožnjo. Poleti se bo začela definitivna sanacija okvare. Ulica d’Alviano bo takrat za promet v celoti zaprta.