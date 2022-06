Europeada: Žile v četrtfinalu!

SKUPINA E – Tekma 3. kroga

Slovenci v Italiji – Srbi na Hrvaškem 1:1 (1:1)

Strelca: 20. Nesić, 24. D. Colja

Slovenci v Italiji: Edvin Carli, Jan Košuta, Furlan (Kerpan), Tabai, Simeoni, Alen Carli, Sancin (Tomasetig), Ocretti (Kocman), Erik Colja, David Colja (Čermelj), Renar. Trener: Adamič.

Srbi na Hrvaškem: Dujmović, Ušćebrka, Kurjega (Miodanić), Jelečki, Milovanović, Mirosavljević, Bingulac (Popović), Gagulić, Nesić, Gvozednović, Kuprešanin (Borojević). Trener: Gagulić.

Žile so se uvrstile v četrtfinale. Prvi cilj je izpolnjen. Kvalifikacijski uvodni del Europeade je nogometna reprezentanca Slovencev v Italiji končala na prvem mestu: sicer skupaj s Srbi na Hrvaškem, a z boljšim gol količnikom. Tekma tretjega kroga s hrvaškimi Srbi v Šmihelu pri Pliberku se je končala 1:1. Žreb četrtfinalnih parov bo v sredo okrog 12. ure v Pliberku, kjer bo na sporedu kulturni dan Europeade. Slovence v Italiji bosta po 10. uri predstavila Evgen Ban in pevka Martina Žerjal.

PRVI POLČAS

Uvodnih 45 minut v Šmihelu pri Pliberku je minilo v znamenju dinamične in v določenih trenutkih lepe igre. Srbi s Hrvaške so povedli v 20. minuti po lepi kombinaciji na desnem krilu. V polno je zadel Nikola Nesić. A reakcija Žil je bila takojšnja in David Colja je z glavo zadel le štiri minute kasneje. V nadaljevanju so imele Žile še eno zlato priložnost za gol: Renarjev strel z glavo pa je ubranil vratar Dujmović.

DRUGI POLČAS

Drugi polčas sta ekipi odigrali pod dežjem, pa tudi delno se je shladilo. David Colja je bil v uvodnih minutah nevaren, a nasprotnikov branilec je mojstrsko posredoval. V nadaljevanju so Adamičevi fantje igrali taktično izjemno solidno in nasprotniku niso dopustili veliko manevrskega prostora. Srbi so bili sicer nevarni vse do trikratnega sodnikovega žvižga, toda izid se ni več spremenil.