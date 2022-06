Europeada: Žile zmagale s 3:0

Slovenci v Italiji – Slovaki na Madžarskem 3:0 (1:0)

Strelca: 21. in 80. David Colja, 88. Pitacco

Slovenci v Italiji: E. Carli, Furlan (Sancin), Renar, Simeoni, A. Carli, Tabai, E. Colja, Tomasetig (Košuta), Ocretti (Kocman), Kerpan (Pitacco), D. Colja (K. Vidali). Trener: Adamič.

Slovaki na Madžarskem: Benis, Deli, Zima, Poljak, Viszkok, Murvai, Meszaros, Ondrejo, Szazs, Bartha, Benis, Szvetnik. Trener: Onorajo.

Žile so Europeado začele z osvojitvijo prvih treh točk v skupini E. Slovake z Madžarske so na lepo urejeni zelenici v Železni Kapli premagali s 3:0, ampak, pozor: rezultat je lahko varljiv, saj so bili nasprotniki v prvem polčasu v določenih trenutkih boljši. Izstopali so štirje nogometaši (eden z izkušnjami v drugi madžarski ligi), ki pa jih je Adamičeva obrambna vrsta solidno nadzirala. Ko pa so prebili tudi obrambni zid, je vrata zaklenil vratar Edvin Carli, ki je bilk odločilen v 78. minuti, ko je mojstrsko preusmeril žogo v kot. Usnje je letelo naravnost proti sedmici. Takrat so Žile vodile z golomn Davida Colje, ki je dve minuti po odločilni Carlijevi obrambi še drugič zatresel slovaško mrežo. Piko na i je tik pred trikratnim sodnikovim žvižgom postavil Dennis Pitacco.

Žile čaka v ponedeljek dan počitka. V jutranjih urah je na sporedu regeneracijski trening. Popoldne pa si bodo ogledali tekmo med Slovaki z Madžarske in Srbi na Hrvaškem. Prav Srbi bodo zadnji nasprotnik v kvalifikacijski skupini E. Tekma bo v torek ob 17. uri v Šmihelu. Za napredovanje v četrtfinale bo Žilam zadoščal neodloičen izid.

Ob igrišču v Železni Kapli se je danes zbralo okrog petdeset navijačev Žil, ki so predvsem v drugem polčasu navijali na polno. Pripeljali so se z avtobusom in osebnmimi avtomobili. Med njimi sta bila predsednika krovnih organizacij Ksenija Dobrila (SKGZ) in Walter Bandelj (SSO), predsednik ZSŠDI Ivan Peterlin in predsednik ZKB Adriano Kovačič. Prisotni so bili predstavniki skoraj vseh tržaških in nogometnih društev. Skratka tudi vzdušje je bilo pravo. Ni kaj, šport druži.

Selektor Mario Adamič je bil po tekmi zelo zadovoljen: »Sem pričakoval dober nastop, a Slovaki so se izkazali kot zelo neugoden nasprotnik. Imeli so nekaj zelo dobrih pozameznikov, ki so nam povzročali težave. Toda moji fantje so reagirali in odigrali so zelo požrtvovalno. Pohvaliti moram prav vse posameznike. Zmagali smo, ker smo imeli dolgo in kakovostno klop.«

PRVI POLČAS

Po 45 minutah so Žile vodile z 1:0. Gol je zadel napadalec David Colja, ki je izkoristil napako nasprotnikove zvezne linije. Prestregel je žogo, stekel v kazenski prostor in zatresel mrežo. Proti koncu prvega polčasa je sodnik zaradi nedovoljenega položaja razveljavil Kerpanov gol. A resnici na ljubo so bili Slovaki z Madžarske v prvem polčasu boljši, saj so se večkrat nevarno predstavili v kazenskem prostoru Edvina Carlija, ki je vsaj dvakrat odločilno posegel. Obrambna vrsta Žil je sicer delovala solidno proti spretnim in hitrim nasprotnikovim nogometašem. V 39. minuti je zapustil igrišče Samo Tomasetig, ki se sicer zadnje dni ni počutil najbolje. Na njegovo mesto je vstopil Jan Košuta. Selektor Adamič je tekmo začel s štirimi branilci (Renar, Carli, Simeoni in Furlan), v zvezni liniji sta bila Tabai in Erik Colja. Pred njima trojica Kerpan, Ocretti in Tomasetig. V konici napada pa »bomber« David Colja.

DRUGI POLČAS

Drugi polčas je bil veliko bolj izenačen. Žile so na začetku prevzele pobudo v svoje roke, čeprav Slovaki niso popustili. Pri izidu 1:0 je Edvin Carli vrhunsko ubranil močan strel. Le dve minuti kasneje je David Colja zadel še drugi gol in takrat je bilo dejansko tekme konec, saj je nasprotniku zmanjkalo moči. Tik pred sodnikovim žvižgom se je gola veselil še Pitacco.