Europeado preložili na junij 2021

Europeade letos ne bo. Organizatorji evropskega nogometnega prvenstva avtohtonih narodnih manjšin so včeraj uradno sporočili, da bo tekmovanje na avstrijskem Koroškem potekalo od 19. do 27. junija 2021. Natanko leto dni po predvidenem programu. Za pričakovano preložitev sta se organizacijski odbor in združenje evropskih narodnih manjšin (FUEN) odločila zaradi nezadržnega širjenja pandemije koronavirusa. Na četrti izvedbi Europeade, ki bi se bila morala po prvotnem programu odvijati med 20. in 28. junijem 2020, bo svoj krstni nastop opravila tudi reprezentanca Slovencev v Italiji. »Žile«, ki jih vodi selektor Mario Adamič, pa bodo morale počakati še eno leto, da se bodo prvič udeležile tega pomembnega tekmovanja.