Eva Fučka prvič tudi na »brutalnem« strelskem tekmovanju

Openska strelka Eva Fučka se je drugič zapored okitila z naslovom slovenske državne prvakinje v strelski disciplini IPSC. Tekmovanje za državno prvenstvo, ki ga je organiziralo strelsko društvo PSC Domžale, je potekalo 21. septembra na strelišču Javor pri Ljubljani. Petintridesetletna Fučka je tekmovala v ženski kategoriji tovarniška z optiko (Production Optics), to pomeni, da je uporabljala nepredelano pištolo z elektronskim merkom.

»V letošnji sezoni tekmujem z novo pištolo. Izbrala sem znanega italijanskega proizvajalca Beretta, ki sodi med najboljše na svetu. Tudi elektronski merek in naboji so iste znamke. Pištola je nekoliko težja od prejšnje (lani je tekmovala s pištolo turškega proizvajalca Canik, op. a.). Brez nabojev tehta 1,3 kilograma, z naboji pa skoraj dva. Naboji so kalibra 9x19 mm Parabellum, bolj znan kot 9 mm Luger. Do dveh let nazaj je bil ta kaliber v Italiji prepovedan za civiliste, zdaj pa ga lahko uporabljamo tudi v športnem strelstvu,« je tehnične lastnosti svojega orožja opisala Fučka, ki se je s praktičnim strelstvom (IPSC) tekmovalno začela ukvarjati lani.

Letos je Fučka, ki že štiri leta na Opčinah upravlja trgovino za lov, športno strelstvo, prosti čas in servis orožja Fuliber, tekmovala tudi v tujini, in sicer na Slovaškem in v Bosni in Hercegovini. Dobri rezultati so privedli tudi do nekaterih pokroviteljstev, kar openski strelki gotovo pomaga. Njena naslednja cilja sta vstop v slovensko reprezentanco in nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje leto v Južnoafriški republiki.

Eva Fučka se je letos prvič preizkusila tudi na mednarodnem tekmovanju Lynx Brutality, ki je potekalo konec maja v Kočevju. Na njem je nastopilo 100 športnih strelcev iz 18 držav. »Že spletni vpis na tekmo je bil velik podvig, saj so bila razpoložljiva mesta zapolnjena že po eni minuti. Brutality je najbrž najtežje strelsko tekmovanje na svetu. Ob streljanju z dvema orožjema, pištolo in polavtomatsko puško M4, je treba še premagovati zahtevne ovire in prenašati težka bremena. Vaje so enake tako za moške kot za ženske. Ta panoga izhaja iz vojaškega sveta in zahteva visoko stopnjo koncentracije. Med nastopom se počutiš kot v filmu, všeč pa mi je predvsem zato, ker tekmuješ sam proti sebi,« je povedala Fučka, ki redno trenira vsaj trikrat tedensko, in to predvsem na zelo dobro urejenih strelskih poligonih v Sloveniji. Ob tem pili tudi telesno pripravo.