Evenepoelu vožnja na čas, Pogačar izgubil kar 49 sekund

Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) je zmagovalec vožnje na čas v četrti etapi kolesarskega kriterija po Dofineji. Evenepoel je na 17,4 km dolgi trasi za 21 sekund ugnal Danca Jonasa Vingegaarda na drugem mestu, medtem ko je četrtouvrščeni Tadej Pogačar zaostal kar 49 sekund. Skupno vodstvo je prevzel Evenepoel.

Petindvajsetletni Belgijec je tako dosegel 62. zmago v karieri in 18. v vožnjah na čas, kar pritiče aktualnemu svetovnemu in olimpijskemu prvaku v tej disciplini.

Kolesarji so morali premagati 17,4 km relativno razgibane trase. Po dobrih šestih kilometrih je sledil zahteven vzpon v dolžini 1,8 km s povprečnim naklonom 8,5 %. Po nekaj spusta je sledil vmesni čas, nato pa večinoma spuščanje do cilja v Saint-Perayu.

Prvo časovno referenco je postavil na koncu tretji Američan Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) s časom 21:28 in nakazal premoč favoritov za skupni seštevek.

Evenepoel je bil že na vrhu vzpona za pol minute hitrejši od Jorgensona, Američanov moštveni kolega Vingegaard pa je zaostajal 11 sekund. Precej počasnejši pa je bil Pogačar (UAE Team Emirates-XRG), ki je po vzponu in delu spusta zaostajal 30 sekund.

Belgijski svetovni prvak v kronometru je nato le še stopnjeval ritem in v cilju za 38 sekund ugnal do takrat vodilnega Američana. Nato je ciljno črto prečkal Vingegaard z zaostankom 21 sekund, Pogačar pa je bil še počasnejši od Američana in zaostal 49 sekund.

Zadnji je ciljno črto prečkal v rumeno odeti Španec Ivan Romeo (Movistar), ki je izgubil 1:26 minute in s tem tudi skupno vodstvo.

V generalni razvrstitvi je tako Evenepoel prevzel prvo mesto. V njej ima štiri sekunde naskoka pred Nemcem Florianom Lipowitzem (Red Bull-BORA-hansgrohe) in devet pred Romeom.

Vingegaard na petem mestu zaostaja 14 sekund, Pogačar pa na osmem 38, a pred zahtevnim koncem kriterija ostaja v igri za skupno zmago. Sekundo več od Slovenca zaostaja deveti Jorgenson, lanski drugouvrščeni na tej dirki za Primožem Rogličem.

Drugi Slovenec Domen Novak je s časom 24:43 zaostal 3:53 minute za Evenepoelom in zasedel 131. mesto.

V četrtek bo na sporedu še zadnja razgibana etapa, preden bodo od petka naprej na vrsti odločilne gorske trase. Peti dan Dofineje se bodo kolesarji podali od Saint-Priesta do Macona (183 km), zadnji kategorizirani klanec pa bodo premagali dobrih 27 km pred ciljem.