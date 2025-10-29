Evropski naslov in 4. mesto

V nedeljo se je na Blatnem jezeru na Madžarskem zaključilo evropsko prvenstvo nacra 15, v organizaciji domačega kluba Spartacus, na katerem sta nastopili tudi dijakinji tržaškega liceja Franceta Prešerna Julija Albrizio in Nina Cittar, ki tekmujeta za tržaški klub STSM (Società Triestina Sport del Mare). Odličen rezultat je dosegla Nina Cittar, ki je s krmarjem Mattio Di Martinom (SVBG, Di Martino je bil že državni prvak v optimistu), dosegla 1. mesto v starostni kategoriji U17 in 2. absolutno mesto (U19). Krmarka Julija Albrizio s Simonom Oterijem na premcu pa je bila 4. U17 in absolutna 19. na končni lestvici. Na zahtevnem prvenstvu s trinajstimi odjadranimi plovi sta bila Nina in Mattia ves čas med vodilnimi.

Julija in Simone pa sta bila zaradi njune lahke teže ter nekaterih taktičnih napak nekoliko prikrajšana oziroma penalizirana, čeprav sta dosegla tudi eno odlično absolutno 4. mesto v dvanajstem plovu.

S tem se je zaključila tudi njuna prva (dolga in zahtevna) sezona v razredu nacra 15. Za ta razred sta se jadralki Albrizio in Cittar odločili po zaključeni poti v razredu optimist, ker sta se s skupino jadralcev želeli preizkusiti v tem akrobatskem razredu katamaranov-foilov, katerih značilnost je visoka hitrost in tehnična natančnost.

Nina in Julija sta v tem letu z vztrajnim delom ter treningom dokazali visoko raven, ki sta jo dosegli že v svoji prvi sezoni na tej zahtevni jadrnici.

