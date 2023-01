Eyof kot odskočna deska za olimpijske igre

Minus osem. Žal ne pišemo o temperaturah, ki so v naši deželi nadpovprečno visoke, ampak o 16. zimskem Olimpijskem festivalu evropske mladine, ki ga bo Furlanija - Julijska krajina gostila od sobote, 21., do sobote, 28. januarja. Tekmovanje, ki je namenjeno izključno mladim športnikom in športnicam med 14. in 18. letom, so prvič organizirali leta 1990 in se na evropskih tleh vrsti vsake dve leti.

Festival, ki poteka pod okriljem Evropskih olimpijskih komitejev, športnikom predstavlja prvo srečanje z olimpizmom in nabiranje neprecenljivih izkušenj za nadaljnja tekmovanja na poti do olimpijade. V istem letu organizirajo tako zimski kot poletni Eyof. Poletnega bo letos od 22. do 30. julija gostil Maribor.

Olimpijska bakla, ki je že obiskala številne kraje v naši deželi (v Gorici je bil med baklonosci tudi mladi slovenski športnik Saša Narduzzi) se bo jutri ustavila v Lignanu, ki je poletni Olimpijski festival evropske mladine gostil leta 2005.

Odprtje iger v Trstu

Slavnostno odprtje iger bo v soboto, 21. januarja, v Trstu, kjer se bo tudi zaključila pot olimpijske bakle. Slovesnost bo na Velikem trgu ob 18. uri. Igre bosta odprla predsednik Dežele FJK MassimilianoFedriga in predsednik odbora Eyof FJK Maurizio Dunhoffer. Olimpijski ogenj pa bo teden kasneje ugasnil v Vidmu, v dvorani 6 sejmišča pri Martignaccu. Pri organizaciji bo sodelovalo okrog 1200 prostovoljcev in prostovoljk, brez katerih bi z veliko težavo kljubovali logističnim in drugim organizacijskim težavam.