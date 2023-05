»Faktor K še živi«

S predsednikom športnega društva Kontovel Petrom Lisjakom smo včeraj popoldne spili kavo v tržaški kavarni ob srbski pravoslavni cerkvi Svetega Spiridiona. Te dni je imel polne roke dela. »Še nikdar nisem opravil toliko intervjujev za medije,« nam je zaupal in sproščeno srebal poživljajoč napitek. Nabrekle veke in podočnjaki so Petra izdali, da je v zadnjih dneh bolj malo spal. »Res je, a dve napredovanji v oseminštiridesetih urah je pač treba primerno proslaviti. V soboto smo se veselili s košarkarji, v nedeljo pa še z odbojkaricami oziroma vsi skupaj, saj so prišli fantje glasno navijati,« se je posmejal in nadaljeval: »V prihodnjih tednih pa se bo treba že pripraviti na novo sezono. Že danes (včeraj op. av.) se bo sestal odbor«.

Najbolj izstopalo in presenetilo je veliko navdušenje okrog obeh športnih dogodkov (košarka in odbojka), ki sta združila ne samo vaško mladino, ampak ljubitelje športa iz celotne okolice ...

Sam bi to navdušenje opisal kot nadaljevanje oziroma dokončanje naloge oziroma misije, ki jo je začela prejšnja generacija. Ali se spominjate »Faktorja K«, ki se je »zgodil« pred štirinajstimi leti, ko so v košarkarski ekipi še igrali Jan Godnič, Pavel Križman Repa, Robi Pavletič, Igor Vodopivec Gučka? Skupino smo sestavljali tudi podpisani, MarkoGantar, Ilja Bufon, ki smo v zdajšnjem Kontovelovem odboru. V odbojkarski ekipi pa sta takrat bili Federica Micussi in Alenka Verša, ki sta prav tako v društvenem odboru. Tisto navdušenje je letos spet eksplodiralo.

A letošnji pohod fantov v C-ligo je bil epski. Kontovel bo prvič igral tako visoko.

Letošnje prvenstvo je bilo zelo dolgo. Play-off je bil zahteven, a preskočili smo tudi čez to oviro. Nato pa nas je čakala še dodatna tekma proti SanDanieleju, ki je letos igral v C-ligi silver. Premagali smo jih na tretji tekmi po podaljšku. Sanjsko.

A C-liga bo v prihodnji sezoni bolj zahtevna kot letošnja C silver, kajne?

Velja. Igrali bomo recimo tudi proti tržaškemu Cusu, ki je letos igral z Jadranom v C-ligi gold.

Tvegate celo, da bi lahko igrali derbi z Jadranom ...

Upamo, da ne. Želimo si, da bi Jadran napredoval v B-ligo.

Kaj pa Kontovel Zalet v ženski odbojkarski D-ligi?

Tam naj bi bilo bolj enostavno, saj so punce že letos igrale kar nekaj prijateljskih tekem z D-ligaši in so se jim enakovredno upirale. Ta ekipa lahko brez težav igra v D-ligi.

