Finale med Messijem in Yamalom bo sodil Slovenec Slavko Vinčić

Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić bo glavni sodnik nedeljskega finala svetovnega prvenstva v East Ruthefordu med Španijo Lamina Yamala in Argentino Lea Messija, je sporočila krovna organizacija Fifa. Za 46-letnika bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri.
Odločitev o izboru glavnega sodnika za finale je Vinčiću sporočil vodja sodnikov Fife Pierluigi Collina.
»Voditi tekmo z zlatimi črtami na dresu je nekaj res lepega. Prepričan sem, da se vsi strinjate z mano. To je nekaj res velikega, kakor tudi to, da bo glavni sodnik Slavko,« je na sestanku sodnikov pred sklepnim dejanjem SP Vinčića za glavnega sodnika finala imenoval Collina.
Slovenca so ob novici najprej oblile solze. »Ob imenovanju sem najprej začutil šok, nato pa predvsem srečo. Kar tresel sem se. Soditi finale svetovnega prvenstva je neverjetna čast,« je v odzivu za Fifo dejal Vinčić.
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»To je nekaj, o čemer sanja vsak mlad sodnik že ob začetku svoje poti. Izjemno sem ponosen tako nase kot na svojo ekipo,« je dodal.
Vinčiću bosta ob stranskih črtah pomagala rojaka Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, za četrtega sodnika pa je bil imenovan Jordanec Adam Mahadmeh.
Izbor slovenske sodniške trojke za finale najpomembnejšega tekmovanja je vsekakor zgodovinsko priznanje za slovenski nogomet in njegovo sodniško združenje. »Težko je vse skupaj opisati z besedami, vendar sem izjemno ponosen, da lahko predstavljam svojo domovino, Slovenijo, na največjem športnem dogodku na svetu. Ponosna je tudi moja ekipa in potrudili se bomo po najboljših močeh,« je po poročanju STA dejal Vinčić in se zahvalil tudi Klančniku in Kovačiču. »Pri sojenju gre za timsko delo in brez Andraža in Tomaža to ne bi bilo mogoče. Zelo sem srečen, da ju imam ob sebi že vso svojo kariero,« je še poudaril.
Za Vinčića bo na turnirju v ZDA, Mehiki in Kanadi to četrta tekma. Pred tem je vodil tekme Brazilija - Maroko in Jordanija - Alžirija v skupinskem delu ter Mehika - Ekvador v šestnajstini finala.