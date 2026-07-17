Finale med Messijem in Yamalom bo sodil Slovenec Slavko Vinčić

Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić bo glavni sodnik nedeljskega finala svetovnega prvenstva v East Ruthefordu med Španijo Lamina Yamala in Argentino Lea Messija, je sporočila krovna organizacija Fifa. Za 46-letnika bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri.

Odločitev o izboru glavnega sodnika za finale je Vinčiću sporočil vodja sodnikov Fife Pierluigi Collina.

»Voditi tekmo z zlatimi črtami na dresu je nekaj res lepega. Prepričan sem, da se vsi strinjate z mano. To je nekaj res velikega, kakor tudi to, da bo glavni sodnik Slavko,« je na sestanku sodnikov pred sklepnim dejanjem SP Vinčića za glavnega sodnika finala imenoval Collina.

Slovenca so ob novici najprej oblile solze. »Ob imenovanju sem najprej začutil šok, nato pa predvsem srečo. Kar tresel sem se. Soditi finale svetovnega prvenstva je neverjetna čast,« je v odzivu za Fifo dejal Vinčić.