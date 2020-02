FJK bo uradno gostila zimske olimpijske igre mladih 2023

V Trstu so predsednik evropskega olimpijskega komiteja Janez Kocijančič, predsednik italijanskega olimpijskega komiteja Giovanni Malagò, predsednik organizacijskega odbora EYOF Maurizio Dünnhofer in predsednik dežele FJK Massimiliano Fedriga podpisali pogodbo, ki tudi uradno podeljuje naši deželi organizacijo Evropskega zimskega olimpijskega festivala mladih (EYOF) 2023. Gre za večdnevno tekmovanje v formatu olimpijskih iger, kjer nastopajo mladi športniki med 14. in 18. letom. V FJK pričakujejo dvatisoč mladih iz 50 držav. Otvoritev bo v Trstu, zaključek pa v Vidmu.

Organizatorji napovedujejo, da bo morda nekaj tekem tudi v Sloveniji, v prvi vrsti skoki v Planici.