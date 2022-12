Franjo Bobinac novi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije

Franjo Bobinac je novi predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, na glasovanju je v drugem krogu dobil 53,93 odstotka glasov. V drugem krogu je bil njegov tekmec Tomaž Barada, Janez Sodržnik je izpadel v prvem krogu. V prvem krogu volitev je Bobinac prejel 36,89 odstotka glasov, Barada 32,97 odstotka, Sodržnik pa 30,15 odstotka.

Dialog, sodelovanje in skupno iskanje rešitev za ustvarjanje boljših pogojev za delovanje slovenskega športa na vseh ravneh so glavne usmeritve znanega gospodarstvenika in dolgoletnega predsednika Rokometne zveze Slovenije (RZS) Franja Bobinca, ki je na današnji skupščini postal predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS).Kandidaturo 64-letnega Bobinca na volitvah OKS je podprlo več športnih zvez, njegovi najbolj zvesti in izpostavljeni podporniki pa so predsednika smučarske Enzo Smrekar in odbojkarske zveze Metod Ropret ter predsednica konjeniške zveze Polona Rifelj.

Bobinac, ki je tudi častni konzul Monaka v Sloveniji, je eden najbolj izpostavljenih slovenskih poslovnežev v zadnjih dveh desetletjih. Med letoma 2003 in 2019 je bil predsednik uprave velenjskega Gorenja, po kitajskem prevzemu velikana bele tehnike iz Šaleške doline leta 2019 pa je zasedel mesto podpredsednika za globalni marketing pri podjetju Hisense International.