Furio Benussi: Ponosen na hčerko in brata

Na eni strani veselje, na drugi strani razočaranje. Prvi dve mesti na 57. Barcolani je osvojila družina Benussi, in sicer z jadrnicama Arca in Marta 07, tretje mesto pa jadrnica Prosecco Doc Shockwave 3, ki jo krmari koprski krmar Mitja Kosmina. Njegovo razočaranje je bilo občutno, ker so nekaj sekund po startu, ki je bil odličen, zaradi težav na opremi obtičali. Odpovedal jim je glavni »vinč« in posadka je potrebovala kar dve minuti in pol za odpravo napake. »Grozno, ne morem verjeti, da je do okvare prišlo po tolikih treningih prav na dan regate. Po okvari je šla koncentracija, barke sploh nismo mogli voziti in izgubili smo višino. Na koncu smo se samo borili in poskusili potegniti maksimum,« je po prihodu na obalo v jadralskem žargonu svojo jezo opisal krmar, ki se zaveda, da je v vremenskih razmerah, ki so vladale v Trstu, po tehnični težavi že na začetku težko nadoknaditi izgubljeno.

Od sreče je sijal Portorožan Tomaž Čopi, ki je bil taktik na zmagoviti jadrnici Arca Furia Benussija. »Občutki so super. Mislim, da smo zmagali s tako veliko prednostjo, da je bilo kar grdo videti za druge,« je v smehu dejal Čopi, ki mu je ta zmaga od vseh tistih, ki jih je doživel s Furiom, najslajša. Zakaj? Zato, ker je v ekipi imel mlade fante, ki jih je znal odlično spodbujati. Na vprašanje, če mu je bil veter na regatnem polju po godu, je dejal, da je bil veter super.

Neizmerno vesel je bil tudi krmar Furio Benussi, ki se ni veselil le svoje zmage, ampak tudi zmage 18-letne hčerke Marte in brata Gabrieleja. »Gabriele je stopil z naše barke in se posvetil projektu, ki vključuje mlade jadralce. Danes sem najbolj ponosen človek, ponosen na hči in na brata. Pa tudi na publiko. Samo v Trstu te gledalci tako lepo sprejmejo ne samo na kopnem, ampak tudi na morju, kjer so nam tekmovalci z drugih manjših jadrnic vzklikali in čestitali,« je dejal Furio Benussi. S svojo posadko je bil Benussi skozi vso regato v ospredju, na trenutke se je sicer zdelo, da bosta Arco prehitela Marta in Gabriele, a na koncu se ni izšlo. »Ves čas sem pozorno spremljal, kako vozita Marta in Gabi. Bila sta kar blizu, a na koncu smo bili hitrejši, je še dodal Benussi. Na vprašanje, če zmage ne bi prepustil hčerki, če bi mu bila tik za petami, je odgovoril takole: »Se hecate. Vsak si zmago mora priboriti sam. Meni nihče v življenju ni ničesar podaril, prav je, da si tudi moja hči zmago izbojuje sama.«

Marta Benussi nam je zaupala, da je bila zjutraj pred regato malce nervozna, saj se je zavedala, da so na barki mladi jadralci brez izkušenj na večjih jadrnicah. To, da je bil ob njej stric Gabriele, jo je pomirilo. Ko so startali, jo je trema minila. Z drugim mestom je presegla pričakovanja, saj je bil njen cilj regato zaključiti v prvi peterici, je še povedala.

Ponosen na svojo mlado posadko je bil po regati Gabriele Benussi. »Če pomislim, da smo to ekipo sestavili letos poleti in da nismo opravili veliko treningov, potem lahko rečem, da so fantje in dekleta presegli vsa moja pričakovanja. To drugo mesto je za nas kot prvo. V soboto smo na treningu jadrali z napakami, zato sem posadki rekel, da na regati nočem videti tistih napak. In posadka me je ubogala,« je rekel sogovornik, ki je mladim, med katerimi je bil tudi en petnajstletnik, čestital za zagnanost. Na vprašanje, če se bo prihodnje leto vrnil na bratovo barko ali bo nadaljeval z mladimi, je odgovoril, da bi rad to izkušnjo ponovil.

In kako je jadralni praznik ocenil predsednik Barcolane Mitja Gialuz? Zaupal nam je, da je bil ganjen tako pred startom kot na cilju. »Ne vem zakaj, mogoče se staram in sem bolj čustven. Letošnja Barcolana je bila fantastična. Vse je šlo kot po maslu. Barcolana zna vedno znova fascinirati,« je svoje občutke povzel Gialuz in dodal, da odkar sodeluje na Barcolani kot predsednik, ni še nikoli videl tako lepega križanja velikih jadrnic in malih barčic, ki bi zmagovalca glasno pozdravljale, navijale zanj in ga simbolično objemale. Za konec je predsednik še rekel, da je bil izredno vesel nad dejstvom, da je letošnja Barcolana privabila toliko mladih ljudi. »Ti so dokazali, da bi Trst lahko imel lepo prihodnost,« je sklenil.