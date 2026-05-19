V Trstu soglasno proti arhitektonskim oviram

Načrt za odpravo arhitektonskih ovir (PEBA) je bil včeraj ena od osrednjih točk seje mestnega sveta. Dokument je namenjen večji dostopnosti javnih prostorov, pri čemer so svetniki izpostavili njegov pomen, pa tudi zamude pri sprejemanju, omejen obseg ter predvsem opozorili na potrebo po zagotovitvi sredstev za izvedbo. Kljub različnim poudarkom je bil sklep soglasno sprejet. Sicer pa je v mestnem svetu odmevala tudi zahteva po tolmačenju v slovenski jezik.

Pristojni za urbanistično načrtovanje v mestni vladi Michele Babuder je predstavil načrt, ki se bo začel izvajati v četrtih Sv. Jakob, Čarbola in Škedenj. Giovanni Barbo (DS) je pohvalil strokovno kakovost dokumenta, a opozoril, da Trst pri sprejemanju tega dokumenta zaostaja za drugimi mesti ter da trenutni PEBA še ne zajema celotnega mesta. Podobno je poudaril svetnik Riccardo Laterza (Zdaj Trst) in dejal, da dostopnost ni zgolj vprašanje invalidov, temveč širše kakovosti bivanja vseh občanov: PEBA predstavlja korak k bolj vključujočemu mestu, hkrati pa prinaša tudi zahtevne organizacijske in upravne izzive. Alessandra Richetti (G5Z) je spomnila, da je Dežela FJK sredstva za tovrstne načrte predvidela že leta 2018, operativna pa so postala leta 2020. Po njenem mnenju dejstvo, da Trst ta načrt sprejema šele sedaj in to v delni obliki, potrjuje upravičenost opozoril opozicije iz prejšnjih let. Poudarila je, da bo načrt učinkovit le, če bo občina zagotovila potrebna sredstva in jasna določila za njegovo izvajanje.

Na seji so odobrili tudi nižje tarife za komunalne storitve, kar je po besedah odbornika Everesta Bertolija posledica boljše izterjave dolgov. Vnela se je živahna razprava, v kateri so na dan prišli različni pogledi na komunalne storitve. Opozicija je kritizirala nizko ločevanje odpadkov, sistem pametnih zabojnikov in razporeditev popustov. Kot sta izpostavila Laterza (Zdaj Trst) in Stefano Ukmar (neodvisen član skupine DS), bo večji del Tržačanov plačal celo višjo pristojbino na komunalne storitve. Po letošnjem izračunu do nižjih položnic letos ne bodo upravičena enočlanska gospodinjstva. »Preostali pa si bodo s popustom lahko privoščili kruh ali kozarec vina,» je ironiziral Ukmar. Sklep je bil izglasovan samo z glasovi desne sredine.