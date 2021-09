Giro 2022 spet v Slovenijo

VIDEM – Po letošnjem obisku Dirke po Italiji v Brdih in Novi Gorici bo rožnata dirka v Slovenijo znova zavila že v novi majski izvedbi, kot je sicer letošnjega maja že napovedal športni direktor Gira v FJK Enzo Cainero. V petek, 27. maja 2022, bo 19. etapa prišla prek Učje v Posočje do Kobarida in od tam na Livek in prek Kolovrata čez mejo.Časopis Messaggero Veneto je razkril furlansko etapo Gira 2022, pri čemer je potrdil govorice, da bo to drugo leto zapored čezmejna etapa z vnovičnim obiskom Slovenije. Messaggero Veneto je kot o gotovem dejstvu pisal le o datumu ‒ petku, 27. maja, kar je 19. etapa 105. Dirke po Italiji. Možen štart dneva naj bi bil v obmorskem letovišču Lignano, po obisku Nadiške in Terske doline pa naj bi se šlo čez mejo v Posočje in Kobarid ter nazaj v Italijo, pri čemer je kot mogoč cilj omenjeno romarsko središče na Stari Gori nad Čedadom, le lučaj od meje v Brdih. »Da, drži. Oziroma v tem trenutku je tako, da bo Giro šel skozi Kobarid. Ni še popolnoma stoodstotno, a z organizatorji iz Furlanije smo bili načeloma dogovorjeni že junija,« je za spletno stran MMC (rtvslo.si) novico o gostovanju Gira v občini Kobarid potrdil župan Marko Matajurc. Prav tako je Matajurc potrdil slovenski del trase 19. etape: prečkanje meje prek Učje in spust proti Soči, mimo Trnovega v Kobarid, od tam pa za Idrsko in vzpon na Livek in Livške ravni do Kolovrata ter prek Solarje nazaj v Italijo. Na drugi strani meje bo najbrž res etapni cilj na Stari Gori nad Čedadom, kjer so kot gorski cilj gostili Dirko po Italiji na lanski izvedbi v okviru 16. etape, ki jo je s ciljem v San Daniele del Friuli dobil Jan Tratnik. Ravno na vzponu na Livek se še ureja cesta in pogoj organizatorjev je, da je to dokončano do konca oktobra, a po zagotovilih v Kobaridu se dela zdaj že končujejo, tako da bojazni ni. Uradna predstavitev Dirke po Italiji 2022 bo novembra.