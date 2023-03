Gol v sodnikovem dodatku

NOGOMET

ELITNA LIGA

Chiarbola Ponziana – Sistiana Sesljan 1:0 (0:0)

Strelec: 93. Casseler (CP)

Sistiana Sesljan: Cantamessa, Francioli, Tomasetig, Madotto (od 85. Schiavon), Pelengić, Vecchio, L. Crosato, Loggia (od 60. Disnan), Dussi, Gotter, D. Colja. Trener: Godeas.

Sistiana Sesljan je na zaostali tekmi elitne lige na Opčinah predvsem v drugem polčasu igral veliko bolje od tržaškega tekmeca, ki pa je zmagoviti gol zadel v sodnikovem dodatku. A tudi po golu domačinov so rumeno-modri hitro reagirali in uspeli so izenačiti, toda sodnik je razveljavil gol Vecchia. Sistiana Sesljan bo spet igral v nedeljo. V Vižovlje prihaja Sanvitese, ki se bori za obstanek. Tekma bo ob 15.30.