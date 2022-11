Jadran premagal vodilnega

KOŠARKA

C-LIGA GOLD

Jadran Monticolo&Foti – Oderzo 66:50 (8:15, 24:24)

Jadran: Batič 9 (1:2, 1:6, 2:4), Ban 21 (5:6, 5:8, 2:6), Malalan 8 (2:5, 3:6, -), De Petris 11 (3:3, 4:6, -), Milisavljevic 9 (2:2, 2:5, 1:7), Gobato 7 (1:2, 0:4, 2:5), Jakin 0 (-, 0:2, 0:2), Pregarc 1 (1:2, 0:1, -). Trener: Oberdan.

Košarkarji Jadrana so v telovadnici na Opčinah poskrbeli za lepo presenečenje, saj so si pred domačim občinstvom privoščili prvouvrščeni Oderzo, ki je bil še brez poraza. Oberdanovi košarkarji so v fazi obrambe igrali brezhibno in zelo granitno. V napadu so naredili nekaj napak, a vsak je prispeval svoj doprinos, kar je pripomoglo do zanesljive zmage. V prihodnjem krogu bo Jadran nadoknadil zaostalo tekmo v Muranu. Tekma bo v soboto, 26. novembra, ob 19. uri.

C-LIGA SILVER

Bor Radenska – Dinamo GO 55:70 (5:22, 19:28, 36:54)

Bor: Bole 0, G. Terčon 10, Lissing 2, Mozina 2, Comar 5, Nisić 10, D. Zettin 0, Strle 4, Venturini 4, Rajčič 18; trener Krčalić. Tri točke; Rajčič 2, Comar 1; PON: Comar.