Goriška odbojkarja del uspešne zgodbe v A3-ligi

Slovenska goriška odbojkarska šola se lahko letos ponaša s kar štirimi odbojkarji, ki se bodo v naslednjih tednih borili na najvišja mesta v državni A-ligi. Ob Jerneju Terpinu in Sandiju Persoglii v A2-ligi sta redni red na vrhu zaključila tudi Goričana Mitja Pahor in Ismael Princi pri Macerati v A3-ligi. Macerata je redni del končala na visokem tretjem mestu v beli skupini.

Od goriške dvojice je tačas Pahor tisti, ki je v zadnjih krogih dobil več priložnosti. Po poškodbi standardnega napadalca Marguttija je dobil pravo priložnost, da se izkaže. »Četudi je Margutti po poškodbi že okreval, pa je trener v naslednjih krogih spet izkoristil mene. Tako da upam, da sem si izboril mesto,« pravi še ne 21-letni odbojkar, do predlanskim član Olympie. V napadu mu trener sicer ne nalaga prevelikega bremena, za ekipo je Pahor pomemben predvsem v obrambi in na servisu.

Ismael Princi v drugem delu prvenstva ni igral veliko, a je vsakič, ko je stopil na igrišče, priložnost zelo dobro izkoristil. Navadno ga trener izkoristi v bloku in ga zato zamenja z izkušenim podajalcem Monopolijem. Princi, ki bo v začetku maja dopolnil 21 let, je sicer dlje zaigral v prvem delu prvenstva, ko še ni bilo kubanskega odbojkarja Dennisa in se v šestem krogu izkazal kot korektor s kar 20 točkami.

V nedeljo, 11. aprila, bo Macerata v osmini finala igrala v domači dvorani proti ekipi Portomaggiore.