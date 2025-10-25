Goriški derbi brez zmagovalca, Sesljan še naprej v težavah

NOGOMET
ELITNA LIGA
Pro Gorizia – Juventina 1:1 (1:0)
Strelca: 19. Spadero (PG) 11-m, 64. Zucchiatti
Juventina: De Mattia, Ranocchi (Liut), Cocetta, Bric (Del Fabro), Russian, L. Piscopo, Zucchiatti, Samotti, Breganti, Pagliaro, Loi. Trener: Visintin.
PROMOCIJSKA LIGA
Sistiana Sesljan – Azzurra Premariacco 0:2 (0:0)
Strelca: 65. Serra (AP), 88. Cavaliere (AP) 11-m
Sistiana Sesljan: Grubizza, Tomasetig (Giorgi), Benussi (Villatora), Kerpan (Volaš), Venutti, Almberger, Interlandi (Greco), Disnan, Carnese, Francioli, Pizzignacco. Trener: Motta.
1. AMATERSKA LIGA
Sovodnje – Cormonese 2:2 (1:0)
Strelci: 25. M. Juren, 55. Žižmond 11-m, 70. Santoro (C), 80. Santoro (C) 11-m
Sovodnje: Mingrone, Baldassi, Umek, Mauri, Feri, A. Juren (Papais), Visintin (M. Predan), Faidiga (Guastella), Žižmond, L. Predan, M. Juren. Trener: Veneziano.