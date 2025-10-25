VREME
Športna sobota

Goriški derbi brez zmagovalca, Sesljan še naprej v težavah

V 1. amaterski ligi so nogometaši Sovodenj zapravili priložnost za osvojitev vseh treh točk

Jan Grgič |
FJK |
25. okt. 2025 | 20:31
    Goriški derbi brez zmagovalca, Sesljan še naprej v težavah
    Fotografija z današnjega derbija v Gorici med Pro Gorizio in Juventino (MAREGA/TIBALDI)
NOGOMET

ELITNA LIGA

Pro Gorizia – Juventina 1:1 (1:0)

Strelca: 19. Spadero (PG) 11-m, 64. Zucchiatti

Juventina: De Mattia, Ranocchi (Liut), Cocetta, Bric (Del Fabro), Russian, L. Piscopo, Zucchiatti, Samotti, Breganti, Pagliaro, Loi. Trener: Visintin.

PROMOCIJSKA LIGA

Sistiana Sesljan – Azzurra Premariacco 0:2 (0:0)

Strelca: 65. Serra (AP), 88. Cavaliere (AP) 11-m

Sistiana Sesljan: Grubizza, Tomasetig (Giorgi), Benussi (Villatora), Kerpan (Volaš), Venutti, Almberger, Interlandi (Greco), Disnan, Carnese, Francioli, Pizzignacco. Trener: Motta.

1. AMATERSKA LIGA

Sovodnje – Cormonese 2:2 (1:0)

Strelci: 25. M. Juren, 55. Žižmond 11-m, 70. Santoro (C), 80. Santoro (C) 11-m

Sovodnje: Mingrone, Baldassi, Umek, Mauri, Feri, A. Juren (Papais), Visintin (M. Predan), Faidiga (Guastella), Žižmond, L. Predan, M. Juren. Trener: Veneziano.

