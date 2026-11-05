Goriški trio osvojil triatlonsko štafeto v Poreču

Goriški trio Dejan Bacicchi, Nicolas Piva (oba letnika 1999) in Manuel Lakovič (2002) je pred kratkim v štafetnem tekmovanju na triatlonski razdalji 70.3 (1,8 km plavanja, 90 km kolesarjenja in 21 km teka) v Poreču osvojil prvo mesto. Plavalni del je uspešno obdelal Gabrc Lakovič, kolesaril je Sovodenjc Piva, tekaški polmaratonski del pa je v času 1.23 odtekel sovodenjski študent okulistike v Ljubljani Bacicchi. Vsi trije so nekoč igrali nogomet pri ŠD Sovodnje. Nicolas Piva je lani na Portugalskem uspešno zaključil znameniti Ironman (3,8 plavanja, 180 kolesarjenja in 42 teka). Goriški fantje medtem že razmišljajo od drugih podvigih.