Ob Solinski cesti bo nastala industrijska cona

Solinska cesta v Miljah se je v zadnjih mesecih korenito spremenila. Ob cestišču so pred kratkim uredili udoben pločnik, ki omogoča dostop do novega parkirišča in bodoče industrijsko-obrtne cone, kjer so prav tako že uredili pločnike in kolesarsko stezo. Razgled nad okolico Oreha je bil pred dvema letoma popolnoma drugačen. Nasproti tovarne testenin Barilla je bujno zelenje prekrivalo onesnaženo območje, a pred dvema letoma so bagerji začeli s čiščenjem in dela so od takrat potekala skoraj brez premora.

Dolina se tako hitro spreminja in na Solinski cesti so se dela pred kratkim končala. Urejeno je krožišče, ki bo uravnavalo vhod v novo, 25 tisoč kvadratnih metrov obsežno območje ter promet med Miljami in Orehom. Na območju so že vidna parkirišča za tovorna vozila – teh naj bi bilo okrog 130, – stavba ob vhodu in druga infrastruktura, namenjena podjetjem, ki bodo v prihodnosti tam delovala.

»Krožišče in ureditev cestišča so del večjega projekta, za katerega je tržaško pristanišče v sodelovanju s konzorcijem za tržaški gospodarski razvoj Coselag prejelo 60 milijonov evrov iz načrta za okrevanje in odpornost (NOO),« se je na vprašanja Primorskega dnevnika odzval miljski župan Paolo Polidori, »da bi preuredilo celotno območje, ki je bilo, kot znano, močno onesnaženo. Pred leti se je marsikdo pozanimal za njegov nakup, toda sanacija je zahtevala preveliko investicijo.«

Sanacija pa je bila nujno potrebna, saj je tam nekoč stalo odlagališče, kjer je tržaška industrija zapuščala ostanke svojih dejavnosti, občina pa komunalne in druge odpadke. Vsako leto so raztovarjali okrog 30 tisoč ton odpadkov, od tega enajst tisoč industrijskega blata. Do osemdesetih let prejšnjega stoletja so toliko odlagali, da je nastala osem metrov visoka plast odpadkov.