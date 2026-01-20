Goriški župan sprejel ŠD Juventina

Nogometaši, predsednik Marco Kerpan, trener Daniele Visintin in odborniki Juventine so bili včeraj pozno popoldne gostje goriškega župana Rodolfa Ziberne v goriški mestni hiši. Štandreški rdeče-beli so s seboj prinesli osvojeni italijanski pokal elitne lige in veliko dobre volje, čeprav so v nedeljo na domači zelenici v Štandrežu utrpeli prvi poraz v letu 2026. Juventina je pokal elitne lige osvojila v nedeljo, 4. januarja, v Guminu. Nogometaši trenerja Danieleja Visintina so v finalu premagali Sanvitese. Končni rezultat je bil 2:0. Ekipa štandreškega društva je prvič v zgodovini osvojila pokalno lovoriko v elitni ligi. Pred več kot petindvajsetimi leti je sicer Juventina osvojila deželni pokal 1. amaterske lige v sezoni 1999-2000, ko je v finalu premagala Valvasone po streljanju enajstmetrovk (končni rezultat je bil 6:5). Letošnji je bil tako drugi pokalni naslov za štandreški klub. Juventina bo februarja (prvo srečanje bo 11. 2.) nadaljevala z italijanskim pokalom, saj jo čakajo dvoboji osmine finala proti prvakom Triveneta.