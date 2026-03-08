Super Kras osvojil Tržič, 11 golov v Križu

NOGOMET
ELITNA LIGA
UFM – Kras Repen 0:3 (0:0)
Strelca: 51. in 67. Barišič, 75. Perić
Kras Repen: Umari, Perhavec (Gruden), Ferluga (Ianezic), Catera, Rajčević, De Lutti, Perić, Kolenc (Pagano), Velikonja (Šolaja), Gotter (Pertot), Barišič. Trener: Božič.
Nogometaši Krasa so v 10. krogu povratnega dela elitne lige poskrbeli za lepo presenečenje. V Tržiču so premagali prvega na lestvici, ki odkrito cilja na napredovanje v D-ligo. Po ne najbolj zanimivem prvem polčasu so se gostje razigrali v drugem polčasu. Najprej je po podaji Velikonje zadel Maks Barišič, ki je bil kmalu zatem še drugič natančen. Za tretji gol je poskrbel Rene Šolaja.
PROMOCIJSKA LIGA
Sistiana Sesljan – Bujese 1:1 (0:1)
Strelca: 39. Biancotto (B) 11-m, 95. Volaš 11-m
Sistiana Sesljan: Grubizza, Simeoni (Villatora), Greco, Politti, Disnan, Almberger, Tomasetig (Crevatin), E. Colja (Interlandi), Volaš, Francioli, Carnese (Triglione). Trener: Sestan.
1. AMATERSKA LIGA
Sovodnje – Opicina 3:1
Strelca: M. Juren (2) in Formisano
2. AMATERSKA LIGA
CGS – Zarja 1:1
Strelec za Zarjo: Rollo
3. AMATERSKA LIGA
Vesna – Mladost 11:0 (5:0)
Strelci: 7. Chittaro, 17. Lizza, 27. Chittaro, 38. Chittaro, 40. Giovannini; 48. Chittaro, 57. N. Pahor, 61. Carro, 63. N. Pahor, 69. Giovannini, 70. Cuk
Vesna: E. Carli (Škabar), Taucer (Zuppa), G. Jurincich, Čermelj, Sosič, Veronesi, Carro, Giovannini, Chittaro (Vidali), Lizza (Cuk), Stefanato (N. Pahor). Trener: F. Jurincich.
Mladost: Cocolet, Svetlič (Njie), M. Dreassi, S. Lakovič, Nanut, T. Lala, D. Dreassi (Manga), Ciaravolo, Cechet, Terpin (T. Lakovič), Vera (R. Lala). Trener: Mozetič.
Farra – Primorec 1:2
Strelca za Primorec: 2. Savi, 63. E. De Sio
Primorec: Leban, Čufar, Stocca Kralj, Succi, Furlan, De Sio (Matassi), Moscolin (Čubej), Žerjal, Savi (Di Donato), F. Pischianz (Merkuza), C. Pischianz. Trener: V. De Sio.
Bisiaca Romana B – Primorje 1924 0:2 (0:1)
Strelca: 10. Petković, 54. Durić
Primorje 1924: Paulich, Spanghero, Celardi (19), Petković, P. Kaurin, Di Gregorio, Chiatto, Bertagni, F. Kaurin (Pella), Saule, Mbengue (E. Pahor). Trener: Issich.