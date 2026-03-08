Soča SloVolley brez točk, poraz Jadrana

MOŠKA B-LIGA

Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak - Piovese 1:3 (20:25, 26:24, 21:25, 18:25)

Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak: Devetak 15, A. Cotič (L), Princi 1, Černic 2, Miklus, Čavdek (L), T. Cotič 12, Makuc 3, Antoni 0, Sicco 10, Vižintin, Katalan 7, Giusto 12, S. Cotič. Trener: Battisti.

Odbojkarji Soče SloVolley ZKB Lokanda Devetak so ostali praznih rok tudi na izjemno pomembni tekmi v boju za obstanek proti enemu od neposrednih tekmecev Pioveseju.

Soča SloVolley sicer ni igrala v popolni postavi, zaradi manjše poškodbe kolena je Dalibor Tomić soigralce bodril le s tribune, Franc Miklus pa po bolezni ni bil povsem nared za igro. Sočani so kljub vsemu zaigrali odločno in se predvsem v prvih dveh nizih, ki sta bila najbolj izenačena, borili za vsako žogo. V prvem nizu se je sicer nasprotnikom uspelo odlepiti pri izidu 16:19, razliko pa so nato brez težav pripeljali do konca. Drugi niz je bil še bolj izenačen, Soča je povedla z 22:20, nakar pa se je začel boj za vsako žogo, saj sta bili ekipi znova izenačeni pri 22:22. Soči SloVolley je nato v napeti končnici uspelo prevladati. V tretjem in četrtem nizu je Soča SloVolley stalno lovila nasprotnika, predvsem v tretjem se mu je že približala, a na koncu vseeno klonila, Piovese je tako iz Nabrežine odnesel vse tri točke.

ŽENSKA C-LIGA

Cordenons - Zalet ZKB 3:1 (16:25, 25:14, 25:23, 25:16)

Zalet ZKB: Ciuch 15, Kalin 7, Kovačič 10, Močnik 9, Skerk 5, Vattovaz 0, Briscech (libero 1), Ban 0, Bezin (libero 2), Grilanc, Marion. Trenerka Demi Vattovaz

Iz Cordenonsa se Zalet ZKB vrača brez osvojene točke. V prvem delu prvenstva je naša združena ekipa v domači telovadnici sicer osvojial gladko zmago, a so se vsi trije seti končali z minimalno razliko, tako da bi bil rezultat lahko povsem drugačen.

Začetek tekme je bil za našo ekipo zelo spodbuden, saj so odbojkarice takoj nadoknadile zaostanek in nato skorajda nadigrale domačinke, ki pa so od drugega seta dalje zaigrale povsem drugače. Na dan je prišla njihova izredna obramba, kar je velikokrat spravilo v težave zaletovke, ki so tako skušale forsirati igro na mreži, a pri tem zagrešile preveč napak. V drugem setu je bil Cordenons stalno v vodstvu, podobno je bilo tudi na začetku tretjega, a je Zalet ZKB odločno odreagiral, prikazal najboljšo odbojko tega srečanja in povedel z 20:16. Domačinke se niso predale, izenačile na 20:20, nato tudi povedle, žal pa tudi zaradi napak v vrstah gostujoče ekipe. To je zaletovke precej potrlo, tako da v zadnjem nizu niso več nudile domačinkam večjega odpora.

Trenerka Demi Vattovaz: »Škoda, saj sem prepričana, da bi bil izid 3:2 bolj pravičen za obe ekipi in me bi si točko zaslužile. Žal smo bile tokrat vse preveč živčne, kar si proti ekipi s tako dobro obrambo ne bi smele privoščiti, saj je treba vsako situacijo reševati z mirnimi živci in potrpežljivostjo. V naslednjem krogu nas čaka lažja tekma, tako imamo ves teden časa, da nadoknadimo predvsem mentalno energijo in gremo sproščeno v vse tekme, ki nas še čakajo, in v katerih si prav vse želimo iztržiti čimveč.«

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

Falconstar – Jadran 93:87