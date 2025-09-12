Gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi svetovna prvakinja med mladinkami

Slovenska gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je v švicarski Crans Montani postala svetovna prvakinja v olimpijskem krosu med mladinkami. V boju za zmago je v drugi polovici preizkušnje strla domačinko Anjo Grossmann in osvojila svojo drugo kolajno na SP v karieri.

Osemnajstletna Šerkezi je bila že pred SP ena izmed glavnih favoritinj za kolajno v švicarskem kantonu Valais, v pet krogov dolgi dirki pa je to vlogo tudi upravičila.

Začela je hitro, si že v uvodnem krogu privozila nekaj prednosti pred Grossmann, nato pa jo je dobro leto mlajša Švicarka ujela. Nekaj časa sta veliki tekmici z mladinskih prizorišč še vozili skupaj, nato pa je v četrtem krogu Šerkezi pospešila.

Hitro si je nabrala oprijemljivo prednost in jo povečevala tudi v zadnjem krogu. Ciljno črto je odeta v slovensko zastavo za prvo zlato kolajno na SP prečkala 1:13 minute pred Švicarko, tretjeuvrščena Čehinja Barbora Bukovska pa je zaostala že 2:50 minute.

Šerkezi je sicer lani postala dvakratna evropska prvakinja, potem ko je dobila tako kratko kot olimpijsko preizkušnjo, nato pa je bila bronasta še na SP. Letos je osvojila zlato v kratkem krosu na EP, v olimpijskem krosu pa je bila druga prav za Grossmann.