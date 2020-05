Gregor Jerončič trener kamniškega Calcita

Slovenski odbojkarski podprvak Calcit Volley bo po novem igral po napotkih Gregorja Jerončiča. Kot so sporočili iz kluba, je 46-letni nekdanji odbojkar postal prvi trener moške članske ekipe. Jerončič je v letošnji sezoni, ki se je predčasno zaključila zaradi koronavirusne pandemije, treniral Kontovelovo ekipo prve ženske divizije, pred dvema sezonama pa je bil trener Sloge Tabor. Z njim so trenirale tudi mladinske ekipe Zaleta, v zadnjem delu letošnje predčasno sklenjene sezone pa je treniral še tržaško ekipo Coselli, ki igra v C-ligi.

»Priti v športno sredino, kjer imajo, ne glede na to, kakšno ekipo za sezono sestavijo, visoke cilje in zahtevajo rezultate, je zame velika motivacija. To je mentaliteta, ki jo iščemo vsi, ki delamo v športu,« je dejal Jerončič.

Ta ima v vlogi blokerja za seboj zavidljivo športno kariero, v kateri je branil barve številnih uglednih klubov. Med drugim je v dresu Trentina in Cunea postal italijanski državni prvak. V Italiji je svojo igralsko pot tudi končal, a tam deloval še kot trener. Eno sezono je bil trener tudi pri Salonitu.