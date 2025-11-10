Harakiri Krasa, Sesljan spet KO

NOGOMET

ELITNA LIGA

Forum Julii – Kras 4:3 (2:1)

Strelci: 40. Pitacco, 52. Male, 79. Barišić

Kras Repen: Bužan, De Lutti, Gotter (Šolaja), Ianezic, Rajčevič, Male, Perhavec, Krivičić (Buzzai), Pitacco (Pertot), Perić (Velikonja), Barišić. Trener: Rok Božič.

Neverjetno. Krasovo moštvo je na tej pomembni tekmi za visoko uvrstitev za višja mesta lestvice elitne lige vodilo še v 91. minute s 3:2. Sledile so minute nezbranosti. Gostitelji so najprej stanje izenačili na 3:3 iz enajstmetrovke, nakar so v 95. minuti zadeli v polno in zmagali s 4:3. Predsednik NK Kras Goran Kocman je bil po tekmi skoraj obupan. »Neverjetno, kako smo na tej tekmi izgubili. Do konca regularnega dela smo vodili s 3:2, in to zasluženo. Dosegli smo tri gole, še posebno lep je bil zadetek Barišića. Nato pa ne vem, kaj se je zgodilo. Res pa je tudi, da ekipa po poškodbi Krivičića ni igrala več tako zbrano«.

PROMOCIJSKA LIGA

Sistiana Sesljan – Deportivo Junior 1:2 (0:0)

Strelca: 54. Fadini (D), 67. Michelin (D), 77. Greco.

Sistiana Sesljan: Grubizza, Tomasetig (Giorgi), Benussi (Venutti), Steinhauser, Almberger, Interlandi (Kerpan), Carnese (Crevatin), Disnan, Volaš, E. Colja, Greco.

Še en poraz za Sesljan, ki je spet ustvaril kar nekaj lepih priložnosti za gol. Gostje so povedli v drugem polčasu po nerodni napaki domače obrambne vrste. Drugi gol je padel po predložku z desne strani in je gostujoči napadalec z glavo preusmeril žogo v vrata. »Delfini« so nato uspeli zmanjšati zaostanek, a več jim ni uspelo.

2. AMATERSKA LIGA

UFI – Zarja 3:2 (1:1)

Strelca: 35. Abatangelo, 55. Carbone

Zarja: Bremec, Pllana (Ruta), Bertocchi (Tawgui), Berisha, Škabar, Serafini, Bertolini (Cusmich), Rollo (Paulina), Abatangelo, Carbone. Trener: Loris Cherin.

Nogometaši Zarje so na gostovanju pri ekipi Unione Friuli Isontina nerodno izgubii. Po vodstvu Zarje z 1:0 z golom Abatangela so gostitelji kaj kmalu stanje izenačili. V drugem delu tekme je bilo srečanje kar razburljivo. Najprej je povedla domača ekipa, gostje pa so stanje izenačili. Isontina pa je nato spet povedla. Zarjani so imeli veliko priložnost v sodnikovem dodatku, v 95. minuti za izenačenje. Abatangelo pa je zastreljal enajstmetrovko.

3. AMATERSKA LIGA

Villesse – Primorec 4:1

Strelec za Primorec: 24. Improta

Primorec: Leban, Čufar (Di Donato), Stocca Kralj, C. Pischianz (Succi), Cassa, Furlan, Imporota (Kryeziu), Žerjal (Moscorin), Savi, Cifarelli, F. Pischianz. Trener: V. De Sio.

Farra – Primorje 1924 0:2

Strelca: F. Kaurin, Saule

Primorje 1924: Paulich, Spanghero (Altaf), Mbengue, Petković, Miniussi, Maggiorino, Chiatto, Petruccio, Bari, Saule, F. Kaurin (Durić). Trener: Issich.

Muggia U21 – Mladost 9:1 (7:1)

Strelec za Mladost: 19. Vera

Mladost: Peric, Kojmanc, M. Dreassi (Rossi), Svetlič, Tomaž Lakovič (Gerin), Verdelli, Ciaravolo (D. Dreassi), S. Lakovič (Elrashidy), Ndija, Labib, Vera (Fasciana). Trener: Mozetič.