Italija je danes v Belfastu v zadnjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo igrala le neodločeno 0:0 proti Severni Irski. Švica je medtem premagala Bolgarijo 4:0 in si tako zagotovila prvo mesto v skupini C ter vozovnico za »mundial« na Arabskem polotoku. Italijane čaka spomladi (marca) play-off, ki bo prihodnje leto prvič v obliki četveroboja. Skratka: pot do Katarja je še zelo težavna.