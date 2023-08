Igralka Sokola bo stalna članica ekipe v A2-ligi

Nabrežinska odbojkarica Petra Gulich (2006) bo v prihajajoči sezoni stalna članica članske ekipe CDA Talmassons v A2-ligi. Med igralkami, ki so dozorele pri slovenskih društvih v Italiji, je tak preboj nazadnje uspel igralki Sokola Fulvii Gridelli (pri Modici 2021/22), še pred njo pa je Katerina Pučnik v sezoni 2014/15 branila barve Delta Informatica Trentino.

Sedemnajstletnica bo s članicami sicer redno trenirala in jih spremljala na tekme, priložnost za igranje pa ji bo klub nudil predvsem v mladinskem prvenstvu under 18 in C-ligi. Članica Sokola je naposled izbrala, da ostane v okolju, ki ga je spoznala že v minuli sezoni, kjer je v okviru projekta System Volley FVG igrala v B2-ligi in v mladinskem prvenstvu under 18. Spomnimo, da jo je po koncu sezone snubil tudi koprski prvoligaš, naposled pa je Gulicheva izbrala deželno ekipo, kjer bo lahko dobila več priložnosti za igranje.