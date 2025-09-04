Italija gladko v polfinale svetovnega prvenstva

Italija je brez težav s 3:0 (25:17, 25:21, 25:18) v četrtfinalu premagala Poljsko in se uvrstila v polfinale svetovnega prvenstva. Italijanske odbojkarice so nekaj več težav imele le v drugem nizu, ki je bil najbolj izenačen, a so v končnici tudi tega osvojile brez težav.

S to zmago so varovanke Julia Velasca niz neporaženosti podaljšale na 34 zmag. Brezhibne so bile doslej tudi v letošnjem svetovnem prvenstvu, izgubile so le en niz proti Belgiji, medtem ko so Slovaško in Kubo premagala s 3:0, v osmini finala so bile z enakim rezultatom boljše od Nemčije, danes pa so četrtfinalno oviro Poljsko ravno tako premagale brez izgubljenega niza.

Polfinale so si zagotovile tudi Japonke, ki so s 3:2 premagale Nizozemsko. Kdo bo nasprotnik Italije v polfinalu, bo določil jutrišnji dvoboj med Brazilijo in Francijo.