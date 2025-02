Italijan Fabio Soli novi selektor slovenskih odbojkarjev

Italijanski trener Fabio Soli je tudi uradno postal selektor slovenske moške odbojkarske reprezentance. Petinštiridesetletnik je sklenil dveletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za še dve leti, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije (OZS). Soli je tako nasledil romunskega strokovnjaka Gheorgheja Cretuja, ki je slovensko izbrani vrsto vodil med letoma 2022 in 2024. Novi selektor trenutno vodi ekipo Trentino Volley, za katero igra reprezentant Jan Kozamernik in s katero sta v sezoni 2023/24 osvojila elitno ligo prvakov.

Pred slovensko moško člansko odbojkarsko reprezentanco je letos kar nekaj izzivov. Septembra jo na Filipinih čaka nastop na svetovnem prvenstvu, pred tem pa tudi nastopi v ligi narodov. Ta se bo za slovensko izbrano vrsto začela s turnirjem v Riu de Janeiru, kjer bodo poleg Slovencev med 11. in 15. junijem igrale še reprezentance Kube, ZDA, Brazilije, Irana in Ukrajine, so sporočili iz OZS. Sledil bo turnir v bolgarskem Burgasu z reprezentancami Bolgarije, Francije, Japonske, Turčije in Ukrajine. Na svoj račun bodo prišli tudi ljubitelji odbojke v Sloveniji, saj bo tretji turnir potekal v Ljubljani, in sicer med 16. in 22. julijem. V Ljubljano bodo ob svetovnih prvakih Italijanih prišli še Srbi, Nizozemci, Ukrajinci in Kanadčani.