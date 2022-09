Italijani klonili šele po podaljšku

Na evropskem košarkarskem prvenstvu je v pričakovanju zadnjega četrtfinalnega obračuna med Slovenijo in Poljsko (ob 20.30) znan še tretji polfinalist. V prvi današnji tekmi v Berlinu je Francija šele po podaljšku strla odpor trdožive Italije. Končni izid je bil 93:85, zmagovalec pa je bil znan šele po 5-minutnem podaljšku. V prvem polčasu je Francija prevladala, čeprav so Pozzeccovi košarkarji držali stik. V drugem delu tekme pa so dvignili ritem igre, ujeli priključek, v zadnji četrtine pa tudi povedli. Italijani so bili celo blizu zmage, v zadnjem napadu pa je Francija uspela izenačiti in izsilila podaljšek. Odločilen za zmago Francije je bil na koncu Thomas Huertel z 20 točkami, 19 pa jih je dodal visoki Rudy Gobert. Najboljša strelca Italije sta bila z 21 točkami Marco Spissu in Simone Fontecchio.