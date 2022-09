Italijani svetovni prvaki

Odbojkarji Italije so evropskemu naslovu, ki so ga osvojili lani v Katovicah, na istem mestu dodali še naslov svetovnih prvakov. V finalu so z atraktivno igro s 3:1 (-22, 21, 18, 20) premagali gostitelje, branilce naslova, Poljake. Za Italijane je to četrti naslov svetovnih prvakov in prvi po letu 1998. Zanimivo je, da sta imela Italija in Poljska pred tem prvenstvom enak izkupiček osvojenih kolajn, tri zlate in srebrno. Italijanski selektor Ferdinando De Giorgi je tri zlate kolajne osvojil že kot igralec. Mladi Italijani, ki so v polfinalu premagali Slovenijo, so bili v finalu precej boljši tekmec. Blesteli so kot posamezniki in kot ekipa. Nekaj slabih trenutkov so imeli le ob koncu prvega niza, v katerem so po vodstvu z 21:17 odigrali slabo končnico in niz izgubili. Ko pa so dobili izenačenega drugega, so povsem zagospodarili na igrišču, imeli razpoloženega organizatorja Simoneja Giannellija, ki je delal, kar si je zaželel, med drugim tudi nabiral točke z napadalnimi akcijami.

Tretje mesto na prvenstvu je osvojila Brazilija, ki je v finalu Slovenijo ugnala z izidom 3:1.