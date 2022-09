»Italijanska sestava z vsebino, Rusinje pa kot robotke«

Med oboževalci italijanske ritmičarke Sofie Raffaeli, ki je na nedavnem svetovnem prvenstvu osvojila zgodovinskih pet zlatih kolajn, je tudi nekdanja jugoslovanska prvakinja v ritmični gimnastiki Branka Vajngerl, ki jo pri nas poznamo predvsem kot dolgoletno trenerko pri ritmičnem odseku ŠZ Bor, sicer pa je predavateljica na Fakulteti za šport v Ljubljani, nekdanja mednarodna sodnica, koreografinja in še bi lahko naštevali. Več kot šestdeset let se ukvarja z ritmično gimnastiko, lani je izšla tudi njena knjiga na tisoč straneh Slovenska ritmika 1989–2020.

Ritmiko spremljate že zelo dolgo. Vas je zmagoslavje 18-letne Italianke Sofia Raffaeli presenetilo?

Ne, ni me presenetilo. Že dolgo jo spremljam, tako kot tudi vse ostale italijanske ritmičarke. Med perspektivnimi je tudi hčerka Slovenke Špele Dragaš, Tara, ki trenira v Vidmu in je italijanska mladinska prvakinja, na mladinskem evropskem prvenstvu pa je bila bronasta v vaji s trakom.

Rezultat Sofie pa me ne preseneča tudi zato, ker je italijanska ritmika že desetletja v samem svetovnem vrhu.

Kaj najbolj odlikuje dekle iz Mark?

Sofia je vsestranska. Zelo prikupna je, zelo izrazna, zelo prefinjeno in zelo lepo zna izražati gibe ob glasbi. Pri tem se vidi tudi delo trenerja, s katerim tekmovalka izbira glasbo. Tokrat so bile izbire odlične, tudi pri kostimih. Obenem pa je večno nasmejana. Kot vse ostale italijanske reprezentantke pa je tehnično na vrhuncu. V Italiji deluje odlična organizacija selekcij in tekmovanj, zato se upravičeno kosajo z velesilo Rusijo.

Letos sicer ravno ruskih in beloruskih tekmovalk ni bilo ...

Osebno mi je bolj všeč italijanska šola. Ruska se mi zdi že »prisiljena« k akrobatiki, kjer je res veliko težkih elementov, ki pa porušijo koreografijo sestave. Ruske tekmovalke imajo sicer tehnično zelo zahtevne vaje in koreografijo: to daje vajam res višjo tehnično vrednost, so pa tekmovalke kot male »robotke«. Osebno so mi bolj pri srcu sestave, ki imajo tudi neko vsebino, pri katerih tekmovalka z mimiko, pa tudi z gibanjem telesa, celo prstov na roki nekaj izrazi.

Več v današnjem Primorskem dnevniku