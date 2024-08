Italijanske odbojkarice olimpijske prvakinje

V finalu olimpijskih iger v Parizu so italijanske odbojkarice povsem nadigrale Američanke in se veselile prvega olimpijskega naslova v tem športu. Branilke naslova so premagale s 3:0 (25:18, 25:20, 25:17). Kot kažejo že izidi posameznih nizov, je bila tekma povsem enosmerna.

Italijanke pod vodstvom Julia Velasca so se letos sploh prvič borile za kolajno na olimpijskih igrah, saj so doslej vedno izpadle po skupinskem delu ali četrtfinalni tekmi. Ob prvem preboju v polfinale pa jim je uspelo priti do konca in zasluženo osvojiti olimpijski naslov.