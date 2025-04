Ivan Peterlin podpredsednik koordinacije ZAŠKO

V prostorih Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport v Ljubljani je danes potekala umestitvena seja odbora Zamejske športne koordinacije-ZAŠKO, ki so jo konec prejšnjega leta ustanovili predstavniki športnih krovnih organizacij iz zamejstva, Olimpijskega komiteja Slovenije - Zveze športnih zvez, Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ter MGTŠ-ja. Ob udeležbi državnih sekretarjev Dejana Židana in Vesne Humar je bila za predsednico odbora soglasno izvoljena Petra Tramte, vodja sektorja za razvoj in programe športa na direktoratu za šport MGTŠ, za podpredsednika pa prvi mož Združenja slovenskih športnih društev v Italiji Ivan Peterlin. Člani odbora so tudi soglasno sklenili, da bo podpredsedniška mandatna doba trajala dve leti in da bo funkcijo po načelu rotacije vsakič prevzel drug predstavnik soudeleženih zamejskih skupnosti. Na seji so člani ZAŠKO začrtali osnovne programske smernice novo nastale koordinacije. O programu dela in ciljih pa bodo podrobneje razpravljali na prihodnji seji odbora, ki bo predvidoma 13. junija v okviru Srečanja slovenskih športnikov iz obmejnih dežel, ki ga OKS letos prireja v Novi Gorici.