IZ FJK še deset športnikov na olimpijske igre

Na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Cortini d’Ampezzo in Milanu bo tekmovalo enajst športnic in športnikov iz Furlanije - Julijske krajine.

Kot smo že obširno poročali, bo na olimpijskih igrah prvič v zgodovini nastopila tudi Slovenka iz Italije, to je nabrežinska smučarka Caterina Sinigoi, ki tekmuje za Slovenijo, in bo v Cortini nastopila tako v veleslalomu kot slalomu.

V ponedeljek je tudi italijanski olimpijski komite objavil, kateri športniki bodo na ZOI zastopali Italijo. Iz Furlanije - Julijske krajine jih je kot rečeno deset.

S Caterino Sinigoi bo v smučanju tekmovala 27-letna Trbižanka Lara Della Mea. Italijanska smučarka se je v letošnji sezoni že večkrat izkazala in se redno uvršča v deseterico v svetovnem pokalu tako v slalomu kot v veleslalomu. Njen najboljši rezultat je 6. mesto na slalomu v Kranjski Gori.

V biatlonu je v ožjem krogu favoritk prav gotovo tudi 30-letna Lisa Vittozzi iz Plodna. Izkušena športnica, ki je leta 2024 osvojila veliki kristalni globus, je morala celotno lansko sezono izpustiti zaradi poškodbe, v letošnji pa je že večkrat dokazala (med drugim z dvema posamičnima zmagama), da lahko pride tudi do posamične ekipne kolajne. Eno ekipno že ima, in sicer bron z ZOI 20218 v Pjongčangu, letošnja italijanska ekipa pa bo prav gotovo konkurirala za kolajne tudi na ekipnih tekmah.

V biatlonsko ekipo se je uvrstil tudi 31-letni Nicola Romanin s kraja Forni Avoltri. V olimpijski reprezentanci so še tekača na smučeh Davide Graz in Martina Di Centa, smučarska skakalca Francesco Cecon in Martina Zanitzer, nordijski kombinatorec Alessandro Pittin ter tekmovalki v bobu Giada Andreutti in Anna Costella.