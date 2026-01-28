VREME
DANES
Sreda, 28 januar 2026
Iskanje
Zimske olimpijske igre

IZ FJK še deset športnikov na olimpijske igre

Poleg Caterine Sinigoi, ki tekmuje za Slovenijo, jih bo deset za Italijo

Urška Petaros |
FJK |
28. jan. 2026 | 6:45
    IZ FJK še deset športnikov na olimpijske igre
    Lisa Vittozzi (ANSA)
Dark Theme

Na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Cortini d’Ampezzo in Milanu bo tekmovalo enajst športnic in športnikov iz Furlanije - Julijske krajine.

Kot smo že obširno poročali, bo na olimpijskih igrah prvič v zgodovini nastopila tudi Slovenka iz Italije, to je nabrežinska smučarka Caterina Sinigoi, ki tekmuje za Slovenijo, in bo v Cortini nastopila tako v veleslalomu kot slalomu.

V ponedeljek je tudi italijanski olimpijski komite objavil, kateri športniki bodo na ZOI zastopali Italijo. Iz Furlanije - Julijske krajine jih je kot rečeno deset.

S Caterino Sinigoi bo v smučanju tekmovala 27-letna Trbižanka Lara Della Mea. Italijanska smučarka se je v letošnji sezoni že večkrat izkazala in se redno uvršča v deseterico v svetovnem pokalu tako v slalomu kot v veleslalomu. Njen najboljši rezultat je 6. mesto na slalomu v Kranjski Gori.

V biatlonu je v ožjem krogu favoritk prav gotovo tudi 30-letna Lisa Vittozzi iz Plodna. Izkušena športnica, ki je leta 2024 osvojila veliki kristalni globus, je morala celotno lansko sezono izpustiti zaradi poškodbe, v letošnji pa je že večkrat dokazala (med drugim z dvema posamičnima zmagama), da lahko pride tudi do posamične ekipne kolajne. Eno ekipno že ima, in sicer bron z ZOI 20218 v Pjongčangu, letošnja italijanska ekipa pa bo prav gotovo konkurirala za kolajne tudi na ekipnih tekmah.

V biatlonsko ekipo se je uvrstil tudi 31-letni Nicola Romanin s kraja Forni Avoltri. V olimpijski reprezentanci so še tekača na smučeh Davide Graz in Martina Di Centa, smučarska skakalca Francesco Cecon in Martina Zanitzer, nordijski kombinatorec Alessandro Pittin ter tekmovalki v bobu Giada Andreutti in Anna Costella.

Več v sredinem Primorskem dnevniku.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: