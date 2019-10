Iz Portoroža v Trst na Barcolano

Da bi regato tisočerih jadrnic soustvarjale v čim večjem številu tudi slovenske jadrnice, so si pred petimi leti zamislili transferno regato s slovenske Obale v Trst. Ideja se je porodila v slovenskem pomorskem klubu Sirena, ki si je pred leti zaželel, da bi v organizacijo najbolj množične regate na svetu stopil kot partner. Ob glavnemu organizatorju Barcolane SVBG je ideja dobila rodovitna tla in bo v soboto zaživela že petič, drugič tudi z glavnim sponzorjem hotelov Kempinski. Idejni zasnovi je pred petimi leti svoj kamenček v mozaik postavil tudi nekdanji odbornik za šport Občine Trst Edi Kraus z idejno zamislijo slavnostnega sprejema jadrnic na kopnem in slavnostnim nagrajevanjem. Tako bo tudi jutri.

Letošnje regate Go to Barcolana from Slovenia se bo udeležilo več kot 50 jadrnic.

Letos bo start zgodnejši, ob 10. uri izpred Portoroža pred hotelom Kempinski. Novost bo tudi boja pri Ankaranu, ki bo v bistvu prvi cilj.

Zmagovalke in vse ostale jadrnice, ki bodo priplule v Trst – cilj pred velikanko Vespucci – bosta na koncu pomola Audace pospremila Godba na pihala s Proseka in komentar Eugena Bana, tajnika ZSŠDI. Slavnostni del bo letos ob 17. uri v dvorani Oceania na Pomorski postaji, kjer bo najboljše jadralce nagradila nekdanja najboljša slovenska smučarka Tina Maze, ki bo tudi letos gostja Slovenske turistične organizacije. Za glasbeno kuliso bo poskrbela tržaška pevka Martina Žerjal.