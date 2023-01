Iz slovenske Prve lige v Repen

Kras Repen je najel branilca, ki bo lahko nastopil že na prvi tekmi povratnega dela sezone nogometne elitne lige 15. januarja v gosteh proti Cervignanu. Do konca sezone bo imel trener Radenko Kneževič na razpolago izkušenega Aleksandra Rajčevića, ki je mu je konec decembra zapadla pogodba s koprskim prvoligašem Koprom. »Z Rajčevićem smo prišli v kontakt decembra, ko smo iskali okrepitve. V Kopru so Aleksandru dali razumeti, da v drugem delu sezone ciljajo na mlade nogometaše. Za nas je Rajčević pravi luksuz, saj tako dobrega branilca v Repnu še nismo imeli. Upam, da se bo hitro ujel in da nam bo v pomoč v boju za obstanek,« je dejal predsednik Krasa Goran Kocman. Rajčević je za Koper igral še v zadnjem krogu jesenskega dela slovenske Prve lige, ko so drugouvrščeni »kanarčki« v Ljubljani premagali Bravo z 1:0.

