»Izkoristiti moramo vsako priložnost«

Pred krstnim nastopom v letošnji A-ligi (drevi ob 20.30 proti Reyerju) smo se pogovorili s trenerjem Pallacanestro Trieste Eugeniom Dalmassonom, ki je lani ekipo popeljal v končnico prvenstva. Dvainšestdesetletni trener iz Mester je na klopi tržaške ekipe od sezone 2010/11, po koncu lanske sezone pa je podaljšal pogodbo s Pallacanestrom Trieste do junija 2022.

Letošnje prvenstvo A-lige bo zelo zahtevno in izenačeno. Prišlo je do sprememb v številnih ekipah, ne nazadnje tudi pri Pallacanestro Trieste. Kaj pričakujete od letošnje sezone?

Strinjam se z vsemi, ki trdijo, da bo to eno izmed najtežjih prvenstev v zadnjih letih. K dvigu kakovosti so gotovo pripomogli povratki v A-ligo pomembnih klubov, kot so Fortitudo Bologna, Roma in Treviso. Dvignilo se je tudi zanimanje in posledično sama tehnična raven. Tega se dobro zavedamo, zato bomo morali takoj ujeti pravi ritem in izkoristiti vsako priložnost. Le tako bomo lahko dosegli zastavljene cilje.

To najbrž pomeni, da ne boste smeli izgubljati točk po poti.

Zmagovati bomo morali tiste tekme, ki bodo v našem dometu. Fantje bodo morali na vsaki tekmi igrati na zmago in izkoristiti morebiten slab dan nasprotnikov. Naše prvenstvo se bo odločalo v dvobojih proti neposrednim tekmecem.

Opravili ste precej sprememb v igralskem kadru, predvsem kar se tiče ameriških košarkarjev. Katere so največje razlike v primerjavi z lansko sezono?

Lani smo lahko računali na pomemben doprinos glavnega pokrovitelja. Kot novinci v A-ligi smo stavili na izkušene ameriške košarkarje, ki so že nekaj let igrali v Italiji. Na tak način smo uspešno prestali prestop med elito. Letos pa smo morali ubrati povsem drugo pot, to je največja razlika. Z izjemo potrjenega Perića in Jonesa, ki je v Italiji igral pred šestimi leti, so vsi ostali pred prvo preizkušnjo izven ZDA oz. v Italiji. Gotovo bo to za nas dodatna ovira, predvsem v uvodnem delu prvenstva.