Jacobs se je razšel s trenerjem Camossijem

Olimpijski zmagovalec v teku na 100 metrov Marcell Jacobs se je razšel s trenerjem Paolom Camossijem, tudi nekdanjim atletom in dvoranskim svetovnim prvakom v troskoku leta 2001, poroča italijanski športni časnik Gazzetta dello Sport. Z goriškim trenerjem sta sodelovala od septembra leta 2015.

»Skupaj sva pisala zgodovino atletike, italijanske in svetovne. Skupaj sva preživela nekaj zelo velikih in močnih trenutkov, a v življenju so vzponi in padci. Prišla sva do zaključka, da je napočil čas, da se razideva in ubereva različni poti,« je pojasnil Jacobs.

»Občutil sem, da potrebujem popolno spremembo, tudi v smislu motivacije. Želim trenirati v novem kraju, najti športnike, s katerimi bi skupaj treniral, ki bi me spodbujali in mi pomagali v najzahtevnejših trenutkih zimskih priprav,« je dodal 29-letni italijanski reprezentant.

Rojen je bil v El Pasu v ameriški zvezdni državi Teksas italijanski materi in ameriškemu vojaku afriških korenin, a je od šestega meseca naprej živel v Italiji, pozneje pa delno tudi v ZDA, a je ves čas tekmoval za Italijo. Naprej je treniral skok v daljino in preskočil magično mejo osmih metrov. Leta 2019 se je pod Camossijevim vodstvom preusmeril le v sprint.

Le dve leti pozneje je imel najboljšo sezono v karieri, ko je marca v poljskem Torunu postal dvoranski evropski prvak na 60 m, nato pa je poleti osvojil še dve zlati medalji na olimpijskih igrah, presenetljivo tako na 100 m kot z italijansko štafeto 4 x 100 m.

Sledilo je obdobje velikih težav s poškodbami in je manj nastopal, kljub temu pa je letos osvojil srebro na SP v Budimpešti z italijansko štafeto in srebro na dvoranskem EP na 60 m. Lani v Beogradu je bil na 60 m tudi dvoranski svetovni prvak in nato v Nemčiji poleti evropski prvak na 100 m.