Jadranovi košarkarji so v sredo dosegli zastavljeni cilj letošnje sezone: napredovali so v meddeželno B-ligo. O uspehu združene ekipe in bodočih izzivih smo se pogovorili s predsednico športnega združenja Jadran Almo Žnidarčič.

Minilo je nekaj dni od velikega slavja v Carreju. Kakšni so zdaj občutki po napredovanju Jadrana v meddeželno B-ligo?

Občutki, ko dosežeš zastavljeni cilj, so nepopisni. Kot predsednica Jadrana pa sem šele zdaj umirjeno sprejela, da se je treba takoj začeti ukvarjati z dejstvom, da bo Jadran v prihodnji sezoni igral v višji ligi. To ni tako enostaven preskok. Še do včeraj smo se veselili in praznovali, zdaj pa smo na realnih tleh: treba je začeti graditi za sezono 2023/24 v B-ligi.

Mimo športnega rezultata kaj velja po koncu letošnje dolge sezone še izpostaviti?

Jadran deluje kot velika družina. To velja poudariti in to je ob športnem uspehu najlepša stvar. Vsi, od odbornikov do igralcev in trenerjev, se trudimo za rast Jadrana. Pri vsakem društvu, vsaki ekipi, vsaki dejavnosti pa je glavni cilj, da napreduješ. Zadoščenje, ki ga imaš, ko skupaj s sodelavci, igralci, košarkarji mladinskih ekip, pokrovitelji, navijači in mediji izpolniš zastavljeni cilji, je največji uspeh, ki ga lahko dosežeš.

Kako se bo Jadranovo vodstvo zdaj lotilo priprav na izziv, ki ga predstavlja igranje v višji ligi?

Že tisti večer po napredovanju v Carreju, smo se pogledali v oči in si rekli, da moramo takoj začeti razmišljati o sezoni 2023/24. Nismo še imeli časa, da bi se usedli za mizo, ampak v svojih glavah imamo že pripravljena številna vprašanja, na katera iščemo odgovore. Že v tem tednu se bomo sestali. Najprej se moramo pogovoriti z igralci in s trenerjem ter razmišljati o morebitnih okrepitvah. Potem pa se bomo lotili največjega kamna spotike, to je problema telovadnice. Trenutno nimamo, kje igrati, saj košarkarska zveza za igranje v B-ligi zahteva dvorano z 250 sedeži za gledalce. Na Krasu takega objekta nimamo, tako da ne vemo, ali bomo ostali v Trstu, kjer sicer veliko alternativ prav tako ni, ali pa se bomo morali seliti v Tržič. To je glavna težava, ki jo moramo čim prej rešiti. Klavrno je, da Jadran, ki je druga najboljša tržaška košarkarska ekipa, nima svojega doma.