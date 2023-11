Jadran Gostol do novih točk

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

San Bonifacio – Jadran Gostol 64:67 (9:17, 24:32, 43:48)

Jadran: Batich 8 (0:1, 1:2, 2:5), Ban 0 (-, 0:1, 0:1), Demarchi 19 (8:8, 1:6, 3:9), De Petris 8 (2:4, 3:4, -), Jakin 2 (-, 1:1, -), Malalan 2 (2:2, 0:1, -), Pregarc 2 (0:2, 1:2, 0:1), Bianchini 7 (1:2, 3:8, -), Lakoseljac, Radja 19 (5:8, 7:9, 0:2). Trener: Pozzecco.

Košarkarji Jadrana so po zelo borbenem in napetem srečanju v San Bonifaciu pri Veroni dosegel drugon prvenstveno zmago. Jadran je igral s precej okrnjeno postavo, saj sta bila odstotna Milisavljevic in Ignjatović, Borut Ban pa ni bil še povsem nared. Jadran je večji del tekme vodil, a gostitelji niso popustili in v zadnji četrtini, 13 sekund pred koncem, dohiteli jadranovce (64:64). V skoraj zelo napeti končnici pa je Demarchi zadel trojko in tako so se lahko varovanci trenerja Pozzecca veselili zmage. V prihodnjem krogu bo združena ekipa igrala v nedeljo doma na Čarboli proti ekipi Iseo.