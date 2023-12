Jadran Gostol je v Bergamu zagrešil preveč napak

MEDDEŽELNA B-LIGA

Blu Orobica Bergamo – Jadran Gostol 81:72 (11:20, 32:29, 61:56)

Jadran: Ignjatovič 3 (-, 0:1, -), Batich 10 (1:1, 3:7, 1:5), Ban 19 (10:11, 3:6, 1:6), Demarchi 14 (2:2, 0:4, 4:7), De Petris 2 (-, 1:7, -), Jakin 4 (2:5, 1:2, 0:2), Malalan 8 (-, 4:7, -), Bianchini 2 (-, 1:1, -), Lakoseljac 0 (-, -, -), Milisavljevic 13 (-, 2:8, 3:9). Trener: Pozzecco.

Jadran Gostol je v drugem krogu povratnega dela meddeželne B-lige v gosteh klonil proti tretjeuvrščeni Blu Orobici. Mlado moštvo iz Bergama je zasluženo slavilo z 81:72 in prekinilo zmagovito serijo Jadranovih košarkarjev, ki so bili uspešni v zadnjih dveh krogih.

Na parketu športne dvorane Italcementi v Bergamu je zmagala ekipa, ki je v štiridesetih minutah tekme zagrešila manj napak. V uvodnih minutah je sicer Jadran začel dokaj prepričljivo in po dobrih štirih minutah igre vodil z 10:3, prvo četrtino pa sklenil z 9 točkami naskoka (11:2). Že v drugi četrtini pa so se razmerja moči na igrišču spremenila. Domačini so se z delnim izidom 7:2 v treh minutah približali na štiri točke zaostanka (18:22), že minuto kasneje pa izenačili na 24:24. Delni izid druge četrtine je bil 21:9, kar jasno kaže na premoč domače peterke, ki je na glavni odmor odšla s tremi točkami naskoka (29:32).

V uvodu tretje četrtine je kazalo na bolj odločen pristop Jadranovih košarkarjev, ki so kmalu izenačili na 37:37. Blu Orobica pa je na reakcijo nasprotnikov takoj odgovorila in z delnim izidom 12:2 prišla prvič do dvomestne prednosti (49:39). Minuto pred koncem je Jadran s košem De Petrisa ujel priključek pri izidu 56:56, Blu Orobica pa je v zadnjih napadih spet pobegnila in si priigrala 5 točk prednosti pred odločilno zadnjo četrtino. V zadnjih desetih minutah je Jadranovim košarkarjem počasi začelo zmanjkovati moči, kar so gostje izkoristili in iz minute v minuto večali prednost. Blu Orobica je zmago dejansko zapečatila dobri dve minuti pred koncem z zabijanjem za 73:63, v končnici pa odbila še poslednje (ne ravno prepričane) Jadranove napade.

Jadran bo zadnjo tekmo leta odigral v četrtek ob 20.45 v športni dvorani na Čarboli proti Pordenonu.

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Ronchi – Dom 71:47 (14:16, 33:25, 60:38)

Dom: Abrami 11 (1:1, 5:8, 0:6), Demartin 0 (-, -, -), Miklus 1 (1:2, 0:1, 0:2), G. Zavadlav 7 (1:2, 3:7, 0:2), Devetta 20 (8:11, 6:21, 0:1), Devetak 3 (1:2, 1:3, -), Blazica 0 (-, 0:4, -), D'Amelio 5 (-, 1:4, 1:7), Salvi 0 (-, 0:2, 0:1), Menis 0 (0:2, -, -). Trener: Graziani.

V deželni diviziji 2 je Dom znova ostal praznih rok. Tokrat je goriška ekipa gladko klonila proti Ronchiju, ki je na koncu slavil kar z 71:47. V prvi četrtini so gostje dobro zaigrali in takoj povedli (2:9), že v drugi četrtini pa je padla njihova učinkovitost tako v napadu kot v obrambi. V drugem polčasu pa so se domačini razigrali in začeli zadevati trojke kot za stavo ter na koncu prišli do visoke zmage. V Domovem taboru (odsotna sta bila Matej Zavadlav in Ballandini, kar pa ni izgovor za tako bled nastop) je tokrat v napadu z 20 točkami izstopal Devetta, ki pa je zgrešil tudi veliko metov (6:21 za dve točki), vseh 40 minut pa je na igrišču prebil kapetan Abrami, ki je v statistike vpisal 11 točk, 9 skokov, 5 asistenc in dve pridobljeni žogi.

DEŽELNA DIVIZIJA 2

Sokol Franco – Barcolana 48:61 (17:15, 27:29, 36:45)

Sokol: Gutty 10, Albanese 6, Ušaj 10, E. Malalan 14, Terčon 4, Lopreiato 0, Mandić 2, Perčič 0, Hrovatin 0, M. Malalan 0, Sossi 2, Gerin nv. Trener: Kapo.

Breg SV Impianti – Don Bosco 59:51 (10:13, 30:20, 41:36)

Breg: Maurel 22, Zeriul 4, Nadlišek 3, Smotlak 4, Coretti 0, M. Terčon 5, Fonda 8, D. Terčon 6, Devcich 7. Trener: Oberdan.