Jadran in Juventina na igrišču že v nedeljo, SloVolley v sredo

Potem ko je odbojkarska zveza Fipav v torek odločila, da je zaradi dneva žalovanja na dan papeževega pogreba potrebno prestaviti vse sobotne tekme, je včeraj za marsikatero ekipo postalo jasno, kdaj bo igrala. Večina odbojkarskih ekip bo sobotno tekmo odigrala v sredo, 30. aprila. Takrat bo na primer v moški B-ligi SloVolley ZKB ob 20.30 v zelo pomembni tekmi za obstanek gostoval pri Padovi. V ženski C-ligi bo Zalet ZKB ob istem času igral v Tavagnaccu proti Royalkennedyju. V moški C-ligi naj bi Soča ZKB Lokanda Devetak proti Triestini Volley igrala ravno tako v sredo ob 20.45 v domači sovodenjski telovadnici. D-ligaški derbi med odbojkaricami Kontovela Zaleta Bar Tabor in Sočo Lokanda Devetak ZKBpa naj bi potekal že v nedeljo ob 20. uri pri Briščikih. Kdaj bo igrala Sloga Tabor Studio Vegliach v moški D-ligi, včeraj še ni bilo znano, sobotno tekmo v gosteh proti Torriani pa naj bi nadoknadila v ponedeljek.

Sobotna tekma zadnjega kroga skupine za obstanek v košarkarski meddeželni B-ligi med Cremono in Jadranom je bila preložena le za en dan. Po novem se bosta sedmouvrščena Cremona (20 točk) in desetouvrščeni Jadran (18) v športni dvorani Spettacolo v Cremoni pomerila v nedeljo ob 16. uri. Tržaški polfinalni derbi deželne divizije 1 med Borom Radenska in Servolano bo na sporedu v ponedeljek ob 20.30 na Stadionu 1. maja. Tekmo prvega kroga play-outa za obstanek v C-ligi pa bosta San Daniele in Kontovel ZKB odigrala v torek ob 20.45.

Tudi nogometni spored je bil zaradi sobotnega športnega mrka na državni ravni nekoliko spremenjen. Med slovenskimi enajstericami v deželnih amaterskih ligah bi morala sicer v soboto na igrišče stopiti le štandreška Juventina, njen nastop pa je bil preložen le za 24 ur. Goriški derbi 32. kroga elitne lige s Pro Gorizio bo tako po novem na sporedu v nedeljo, ob 16. uri, na stadionu na Rojcah.