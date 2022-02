Jadran Monticolo&Foti jutri ne igra

Košarkarska zveza Fip Veneto je preložila jutrišnjo tekmo 17. kroga C-lige gold med Jadranom Monticolo&Foti in Boznom. Dvoboj bi moral biti na sporedu na Opčinah ob 18. uri. Za preložitev so zaprosili iz jadranovega tabora, saj so včeraj v ekipi odkrili primer koronavirusne okužbe. V pričakovanju testiranja ostalih članov se je zato vodstvo kluba odločilo, da zvezo zaprosi za preložitev. Jadran in Bozen se sicer že dogovarjata za nadomestni termin. Zaradi dolgega gostovanja bi se radi Južnotirolci izognili igranju tekme sredi tedna, zato pri Jadranu iščejo ustrezno rešitev.

Zaradi istega razloga ne bo jutrišnje tekme 19. kroga A-lige med tržaškim Allianzom in Sassarijem. Sardinski klub je zvezi Legabasket javil, da je kar 35 % svojih košarkarjev trenutno pozitivnih. V naslednjih dneh bo zveza LBA sporočila nadomestni termin tekme.