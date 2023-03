Jadran Monticolo&Foti prvič praznih rok v zlati skupini C-lige gold

C-LIGA GOLD - ZLATA SKUPINA

San Bonifacio – Jadran Monticolo&Foti 78:64 (22:11, 45:31, 63:48)

Jadran: Batich 4 (-, 2:7, 0:4), Bellettini 0 (-, -, -), Ban 17 (4:4, 2:4, 3:6), De Petris 10 (0:2, 5:10, -), Gobbato 6 (-, 0:2, 2:3), Malalan 4 (-, 2:5, 0:1), Pregarc 9 (2:2, 2:3, 1:2), Bunc 2 (-, 1:5, 0:1), Milisavljevic 12 (0:2, 3:5, 2:5), Stopar nv. Trener: Oberdan.

V četrtem krogu zlate skupine C-lige gold je Jadran Monticolo&Foti prvič ostal praznih rok. Na gostovanju v San Bonifaciu pri Veroni je zasluženo izgubil s 64:78.

Jadranovi košarkarji so tekmo začeli brez prve energije. Slabo so se znašli predvsem v obrambi, ki je običajno njihov glavni adut. V drugi četrtini so se Oberdanovi približali na pet točk zaostanka pri izidu 36:31, več pa niso zmogli. San Bonifacio je spet pobegnil in do konca tekme zlahka držal več kot 10 točk naskoka.

Prava nerešljiva uganka za Jadranovo sta bila domača centra, ki sta skupaj zadela 29 točk, predvsem pa sta uspešno metala za tri točke. Tudi v napadu je tokrat Jadran zaigral pod svojimi sposobnostmi, tako da je bil poraz neizbežen. Najboljši Jadranov strelec je bil s 17 točkami Borut Ban.

C-LIGA SILVER

Bor Radenska – San Daniele 73:58 (18:14, 35:26, 56:48)

Bor: Terčon 2 (-, 1:1, -), Lessing 4 (2:2, 1:1, -), Mozina 14 (0:2, 7:10, -), Comar 8 (-, 1:2, 2:4), Nisić 0 (-, 0:2, -), D. Zettin 10 (2:2, 4:12, 0:1), Strle 8 (6:6, 1:5, -), Venturini 5 (1:4, 2:10, -), Lettieri 4 (2:2, 1:3, -), Rajčič 7 (-, 2:4, 1:2), Gallocchio 11 (0:1, 1:3, 3:7). Trener: Krčalić.

Košarkarji Bora Radenska so se dokopali do pete zmage v letošnji sezoni C-lige silver. Na parketu domačega Stadiona 1. maja so s 73:58 premagali San Daniele.

V začetnih minutah so imeli domači košarkarji kar nekaj težav proti mladim nasprotnikom, ki so predvajali dinamično in agresivno igro, večkrat tudi na meji osebne napake. Predvsem v napadu so potrebovali nekaj časa , da so ujeli pravi ritem. Dve minuti pred koncem prve četrtine je Bor dohitel San Daniele in nato tudi povedel. Že v drugi četrtini so Krčalićevi varovanci zaigrali precej bolje tako v napadu kot v obrambi. Na glavni odmor so odšli z 9 točkami naskoka (35:26). V uvodu tretje četrtine je bila igra dokaj živahna. Domačini so v prvih petih minutah še naprej držali vajeti igre trdno v svojih rokah, nato pa nekoliko popustili. Dve minuti pred koncem tretje četrtine se je San Daniele približal le na dve točki zaostanka (48:46). Bor pa je napad gostov uspešno odbil in v zadnji četrtini tudi proti nasprotnikovi conski obrambi zanesljivo upravljal prednost.