Jadran Monticolo&Foti z levo roko

KOŠARKA

C-LIGA GOLD ZLATA SKUPINA

Jadran Monticolo&Foti – Playbasket Carrè 78:57 (23:18, 34:27, 53:39)

Jadran: Batich 12 (1:2, 1:3, 3:5), Bellettini 2 (-, 1:2, -), Ban 14 (2:2, 3:4, 2:4), De Petris 7 (3:4, 2:7, -), Stopar 0 (-, -, -), Gobbato 5 (-, 1:4, 1:5), Malalan 8 (-, 4:6, -), Pregarc 7 (-, 2:4, 1:3), Bunc 2 (-, 1:4, 0:1), Milisavljevic 21 (0:2, 3:4, 5:7). Trener: Oberdan.

Jadranovi košarkarji so v tretjem krogu zlate skupine C-lige gold na domačem igrišču zlahka premagali zadnjeuvrščeni Playbasket Carrè in dosegli še tretji zaporedni uspeh v drugi fazi prvenstva. Končni izid dokaj enosmerne tekme na Opčinah je bil 78:57.

Kot jasno kažejo delni izidi posameznih četrtin, so bili gostje iz Veneta ves čas v podrejenem položaju. Jadranovi košarkarji so z lahkoto nadzorovali potek tekme in nasprotnike stalno držali na varni razdalji. Na glavni odmor so odšli sicer le s 7 točkami prednosti (34:27), že tretji četrtini pa zapečatili zmago. Prednost Jadrana je v drugem polčasu ves čas naraščala, Oberdanovi varovanci pa so zlahka prihajali do koša. V napadu je tokrat izstopal predvsem strelsko razpoloženi center Marko Milisavljevic, ki je bil učinkovit predvsem na zunanjih položajih. Dosegel je 21 točk, bil pa je skorajda nezgrešljiv pri metu za tri točke (5:7). Borut Ban je prispeval 14 točk, Matija Batich pa 12.

Jadran bo v prihodnjem krogu (v soboto ob 20.30) v gosteh igral proti veronskemu San Bonifaciu.

D-LIGA

Kontovel – Gradisca 81:57 (20:13, 36:29, 60:43)

Kontovel: N. Daneu 0 (-, -, 0:1), Cicogna 0 (-, 0:4, 0:1), Pro 5 (1:1, 2:3, -), Mattiassich 16 (-, 5:10, 2:3), S. Regent nv, Persi 21 (1:2, 10:16, -), Doljak 0 (-, -, 0:2), Starc 6 (0:2, 3:4, -), G. Regent 6 (0:1, 3:3, -), Raseni 2 (2:2, -, 0:1), A. Daneu 12 (2:2, 2:6, 2:5), Scocchi 13 (2:2, 4:8, 1:5). Trener: Peric.